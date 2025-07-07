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Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана - РИА Новости, 07.07.2025
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21:35 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tramp-2027783131.html
Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана
Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана
Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:35:00+03:00
2025-07-07T21:35:00+03:00
казахстан
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
касым-жомарт токаев
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года, следует из опубликованного документа главы Белого дома. "Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме за подписью Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.
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казахстан, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, касым-жомарт токаев, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Казахстан, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана

Трамп введет пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года, следует из опубликованного документа главы Белого дома.
"Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме за подписью Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.
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КазахстанСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампКасым-Жомарт ТокаевВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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