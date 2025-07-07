https://ria.ru/20250707/tramp-2027783131.html

Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана

Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана - РИА Новости, 07.07.2025

Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана

Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:35:00+03:00

2025-07-07T21:35:00+03:00

2025-07-07T21:35:00+03:00

казахстан

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

касым-жомарт токаев

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года, следует из опубликованного документа главы Белого дома. "Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме за подписью Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.

https://ria.ru/20250707/oon-2027770471.html

казахстан

сша

вашингтон (штат)

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казахстан, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, касым-жомарт токаев, введение трампом пошлин на импорт, в мире