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Татарстан стал лидером по эффективности промышленной политики - РИА Новости, 07.07.2025
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Республика Татарстан
 
19:35 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/tatarstan-2027762658.html
Татарстан стал лидером по эффективности промышленной политики
Татарстан стал лидером по эффективности промышленной политики - РИА Новости, 07.07.2025
Татарстан стал лидером по эффективности промышленной политики
Татарстан стал лучшим регионом РФ по эффективности работы органов власти в сфере промышленности, сообщает минпромторг республики. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:35:00+03:00
2025-07-07T19:35:00+03:00
республика татарстан
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Татарстан стал лучшим регионом РФ по эффективности работы органов власти в сфере промышленности, сообщает минпромторг республики. "Татарстан занял первое место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности за 2024 год. Об этом стало известно на итоговой коллегии Минпромторга РФ", - говорится в сообщении. В 2021-2023 годах Татарстан занимал шестую строчку в рейтинге. Заместитель премьер-министра Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко отметил, что республика работает в сфере станкостроения, автомобилестроения, развивает малотоннажную химию и микроэлектронику. По его словам, первое место по итогам 2024 года – это результат упорной и слаженной работы всей команды Татарстана под руководством главы республики Рустама Минниханова. "В прошлом году мы отгрузили продукции более чем на 5,6 триллиона рублей при индексе промпроизводства 105 процентов. За 5 месяцев текущего года – на 2 триллиона рублей с ростом порядка 8 процентов. Несырьевой, неэнергетический экспорт вырос на 3,7 процента, мы экспортируем продукцию в 102 страны", - сказал Коробченко. По информации вице-премьера, объем инвестиций в основной капитал в прошлом году увеличился на 12,7% и составил 1,4 триллиона рублей. "И мы продолжим реализовывать крупные инвестпроекты, открывать новые производства, несмотря на все сложности", - добавил он.
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россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов
Татарстан стал лидером по эффективности промышленной политики

Минпромторг: Татарстан стал лучшим регионом России в сфере промышленности

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Татарстан стал лучшим регионом РФ по эффективности работы органов власти в сфере промышленности, сообщает минпромторг республики.
"Татарстан занял первое место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности за 2024 год. Об этом стало известно на итоговой коллегии Минпромторга РФ", - говорится в сообщении.
В 2021-2023 годах Татарстан занимал шестую строчку в рейтинге.
Заместитель премьер-министра Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко отметил, что республика работает в сфере станкостроения, автомобилестроения, развивает малотоннажную химию и микроэлектронику. По его словам, первое место по итогам 2024 года – это результат упорной и слаженной работы всей команды Татарстана под руководством главы республики Рустама Минниханова.
"В прошлом году мы отгрузили продукции более чем на 5,6 триллиона рублей при индексе промпроизводства 105 процентов. За 5 месяцев текущего года – на 2 триллиона рублей с ростом порядка 8 процентов. Несырьевой, неэнергетический экспорт вырос на 3,7 процента, мы экспортируем продукцию в 102 страны", - сказал Коробченко.
По информации вице-премьера, объем инвестиций в основной капитал в прошлом году увеличился на 12,7% и составил 1,4 триллиона рублей.
"И мы продолжим реализовывать крупные инвестпроекты, открывать новые производства, несмотря на все сложности", - добавил он.
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