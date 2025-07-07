https://ria.ru/20250707/taksist-2027608616.html

В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров

В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров - РИА Новости, 07.07.2025

В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров

Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:37:00+03:00

2025-07-07T10:37:00+03:00

2025-07-07T13:03:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

закавказье

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги со счета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, среди потерпевших – две девушки и трое мужчин, которые лишились смартфонов после ночных поездок на такси из увеселительных заведений. У одного из потерпевших из установленного на телефоне мобильного банка оказалось списано около 465 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 700 тысяч рублей, уточнили в ГУМВД. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 43-летний мигрант-нелегал, гражданин одного из государств Закавказья, подрабатывающий извозом на арендуемых авто", – говорится в сообщении. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу, добавили в полиции.

https://ria.ru/20241030/taksist-1980827225.html

санкт-петербург

закавказье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, закавказье, министерство внутренних дел рф (мвд россии)