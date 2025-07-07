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В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров - РИА Новости, 07.07.2025
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10:37 07.07.2025 (обновлено: 13:03 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/taksist-2027608616.html
В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров
В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров - РИА Новости, 07.07.2025
В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров
Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:37:00+03:00
2025-07-07T13:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
закавказье
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги со счета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, среди потерпевших – две девушки и трое мужчин, которые лишились смартфонов после ночных поездок на такси из увеселительных заведений. У одного из потерпевших из установленного на телефоне мобильного банка оказалось списано около 465 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 700 тысяч рублей, уточнили в ГУМВД. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 43-летний мигрант-нелегал, гражданин одного из государств Закавказья, подрабатывающий извозом на арендуемых авто", – говорится в сообщении. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу, добавили в полиции.
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санкт-петербург
закавказье
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происшествия, санкт-петербург, закавказье, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Закавказье, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали таксиста-нелегала за кражу смартфонов у пассажиров

В Петербурге задержали подозреваемого в кражах смартфонов таксиста из Закавказья

© Фото : Петербургская полиция/TelegramТаксист-иностранец, который подозревается в кражах смартфонов у клиентов
Таксист-иностранец, который подозревается в кражах смартфонов у клиентов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Таксист-иностранец, который подозревается в кражах смартфонов у клиентов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги со счета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, среди потерпевших – две девушки и трое мужчин, которые лишились смартфонов после ночных поездок на такси из увеселительных заведений. У одного из потерпевших из установленного на телефоне мобильного банка оказалось списано около 465 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 700 тысяч рублей, уточнили в ГУМВД.
«
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 43-летний мигрант-нелегал, гражданин одного из государств Закавказья, подрабатывающий извозом на арендуемых авто", – говорится в сообщении.
По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу, добавили в полиции.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЗакавказьеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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