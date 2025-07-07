https://ria.ru/20250707/svo-2027632627.html

Российские военные освободили два села в зоне СВО

Российские военные освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2025

Российские военные освободили два села в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.07.2025

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специальная военная операция на украине

красноармейск

димитров

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сумская область

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", — говорится в сводке.Бойцы группировки нанесли удары по противнику в районе Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино в ДНР. ВСУ потеряли:Также группировка войск "Север" взяла под контроль село Бессаловка в Сумской области. ВС России ударили по противнику в районе населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица.Потери Киева:

https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

димитров

донецкая народная республика

сумская область

днепропетровская область

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Кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня. 2025-07-07T12:20 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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красноармейск, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, днепропетровская область