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Российские военные освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 07.07.2025 (обновлено: 13:47 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/svo-2027632627.html
Российские военные освободили два села в зоне СВО
Российские военные освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2025
Российские военные освободили два села в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:20:00+03:00
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специальная военная операция на украине
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", — говорится в сводке.Бойцы группировки нанесли удары по противнику в районе Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино в ДНР. ВСУ потеряли:Также группировка войск "Север" взяла под контроль село Бессаловка в Сумской области. ВС России ударили по противнику в районе населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица.Потери Киева:
https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
димитров
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Кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области
Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня.
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красноармейск, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Днепропетровская область
Российские военные освободили два села в зоне СВО

ВС РС освободили Бессаловку в Сумской области и Дачное в Днепропетровской

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделение группировки войск "Центр" освободило село Дачное
Подразделение группировки войск Центр освободило село Дачное
© Инфографика
Подразделение группировки войск "Центр" освободило село Дачное
Бойцы группировки нанесли удары по противнику в районе Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино в ДНР. ВСУ потеряли:
  • более 440 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • 11 пикапов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Вчера, 03:53
Также группировка войск "Север" взяла под контроль село Бессаловка в Сумской области. ВС России ударили по противнику в районе населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица.
© ИнфографикаПодразделение группировки войск "Север" освободило село Бессаловка
Подразделение группировки войск Север освободило село Бессаловка
© Инфографика
Подразделение группировки войск "Север" освободило село Бессаловка
Потери Киева:
  • до 180 человек;
  • две боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии;
  • два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСумская областьДнепропетровская область
 
 
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