https://ria.ru/20250707/svo-2027632627.html
Российские военные освободили два села в зоне СВО
Российские военные освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2025
Российские военные освободили два села в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:20:00+03:00
2025-07-07T12:20:00+03:00
2025-07-07T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне СВО, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", — говорится в сводке.Бойцы группировки нанесли удары по противнику в районе Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино в ДНР. ВСУ потеряли:Также группировка войск "Север" взяла под контроль село Бессаловка в Сумской области. ВС России ударили по противнику в районе населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица.Потери Киева:
https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
сумская область
днепропетровская область
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Кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области
Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня.
2025-07-07T12:20
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красноармейск, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Днепропетровская область
Российские военные освободили два села в зоне СВО
ВС РС освободили Бессаловку в Сумской области и Дачное в Днепропетровской