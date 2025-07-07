Рейтинг@Mail.ru
Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 07.07.2025 (обновлено: 22:36 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/sud-2027784030.html
Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан
Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 07.07.2025
Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан
Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:46:00+03:00
2025-07-07T22:36:00+03:00
азербайджан
в мире
баку
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
sputnik
sputnik азербайджан
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026359692_0:46:2503:1453_1920x0_80_0_0_e4875024f9d966253c1a101a218b25d1.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения, сообщили РИА Новости в редакции агентства.&quot;Сегодня бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены. А решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей&quot;, — уточнили там.Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге
https://ria.ru/20250704/svoboda-2027165138.html
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027040143.html
https://ria.ru/20250702/azerbaydzhan-2026779699.html
https://ria.ru/20250707/moskalkova-2027757425.html
азербайджан
баку
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026359692_169:0:2329:1620_1920x0_80_0_0_3cae93ef7f1cf0d0fc9cbf1f1f9cfc07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, в мире, баку, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, sputnik, sputnik азербайджан, происшествия, россия
Азербайджан, В мире, Баку, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Sputnik, Sputnik Азербайджан, Происшествия, Россия
Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан

Суд в Баку оставил журналистов Sputnik Картавых и Белоусова под стражей

© РИА НовостиИгорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения, сообщили РИА Новости в редакции агентства.
«

"Сегодня бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены. А решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей", — уточнили там.

Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой прессы в Азербайджане
4 июля, 13:30

Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге

  • Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. Еще пятерых сотрудников агентства с азербайджанским гражданством 3 июля отпустили под подписку о невыезде.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявили несостоятельные обвинения, они арестованы под надуманным предлогом. "Россия сегодня" будет всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту журналистов, подчеркнул он.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
Микрофон в студии Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Россия сегодня" обеспокоена условиями содержания работников Sputnik в Баку
3 июля, 19:49
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан. Москва рассчитывает, что освобождения задержанных журналистов удастся добиться при прямых контактах с Баку, отметил он.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Мечеть (справа) в Нагорном парке Баку. На первом плане - фонтан у одной из башен Пламени - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Россияне в Азербайджане заявили о насилии со стороны лиц в гражданском
2 июля, 16:52
  • Первого июля азербайджанские СМИ также сообщили о задержании в Баку восьми россиян, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями. Их арестовали на четыре месяца.
  • Нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011-м годах.
  • По предварительным данным, один из участников ОПГ умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Суд арестовал до 19 июля восьмерых подозреваемых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания россиян
Вчера, 19:03
 
АзербайджанВ миреБакуРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуSputnikSputnik АзербайджанПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала