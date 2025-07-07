https://ria.ru/20250707/sud-2027784030.html

Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан

Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 07.07.2025

Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан

Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:46:00+03:00

2025-07-07T21:46:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения, сообщили РИА Новости в редакции агентства."Сегодня бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены. А решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей", — уточнили там.Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге

https://ria.ru/20250704/svoboda-2027165138.html

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2027040143.html

https://ria.ru/20250702/azerbaydzhan-2026779699.html

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