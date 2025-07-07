Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан
Суд в Баку оставил журналистов Sputnik Картавых и Белоусова под стражей
Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бакинский суд отклонил апелляции адвокатов главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных 1 июля, на изменение меры пресечения, сообщили РИА Новости в редакции агентства.
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"Сегодня бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены. А решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей", — уточнили там.
Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге
- Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. Еще пятерых сотрудников агентства с азербайджанским гражданством 3 июля отпустили под подписку о невыезде.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявили несостоятельные обвинения, они арестованы под надуманным предлогом. "Россия сегодня" будет всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту журналистов, подчеркнул он.
- МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан. Москва рассчитывает, что освобождения задержанных журналистов удастся добиться при прямых контактах с Баку, отметил он.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
- Первого июля азербайджанские СМИ также сообщили о задержании в Баку восьми россиян, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями. Их арестовали на четыре месяца.
- Нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011-м годах.
- По предварительным данным, один из участников ОПГ умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Суд арестовал до 19 июля восьмерых подозреваемых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.