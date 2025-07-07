https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027739212.html

Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля

Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля - РИА Новости, 07.07.2025

Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля

Последняя информация о публичном рабочем мероприятии бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта и видео с ним были опубликованы в воскресенье. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:57:00+03:00

2025-07-07T17:57:00+03:00

2025-07-07T18:07:00+03:00

россия

ленинградская область

роман старовойт

следственный комитет россии (ск рф)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

самоубийство романа старовойта

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Последняя информация о публичном рабочем мероприятии бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта и видео с ним были опубликованы в воскресенье. На видео в Telegram-канале Минтранса РФ тогда еще занимавший пост министра транспорта Старовойт находился в ситуационном центре министерства, где обсуждалась работа аэропортов страны в период отмены и переноса рейсов. Время поста - 10.37 мск. Чуть позднее в тот же день Минтранс выложил пост про инцидент в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область), где во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере "Эко Визард" произошла незначительная утечка жидкого аммиака. В Telegram-канале было написано, что в ситуационно-информационном центре министерства прошло оперативное совещание по данному инциденту под председательством Старовойта. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/versiya-2027701780.html

россия

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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт 2025-07-07T17:57 true PT0M10S

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россия, ленинградская область, роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф), министерство транспорта рф (минтранс россии), самоубийство романа старовойта, происшествия