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Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля - РИА Новости, 07.07.2025
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17:57 07.07.2025 (обновлено: 18:07 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027739212.html
Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля
Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля - РИА Новости, 07.07.2025
Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля
Последняя информация о публичном рабочем мероприятии бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта и видео с ним были опубликованы в воскресенье. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:57:00+03:00
2025-07-07T18:07:00+03:00
россия
ленинградская область
роман старовойт
следственный комитет россии (ск рф)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
самоубийство романа старовойта
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Последняя информация о публичном рабочем мероприятии бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта и видео с ним были опубликованы в воскресенье. На видео в Telegram-канале Минтранса РФ тогда еще занимавший пост министра транспорта Старовойт находился в ситуационном центре министерства, где обсуждалась работа аэропортов страны в период отмены и переноса рейсов. Время поста - 10.37 мск. Чуть позднее в тот же день Минтранс выложил пост про инцидент в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область), где во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере "Эко Визард" произошла незначительная утечка жидкого аммиака. В Telegram-канале было написано, что в ситуационно-информационном центре министерства прошло оперативное совещание по данному инциденту под председательством Старовойта. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия
ленинградская область
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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
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россия, ленинградская область, роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф), министерство транспорта рф (минтранс россии), самоубийство романа старовойта, происшествия
Россия, Ленинградская область, Роман Старовойт, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Самоубийство Романа Старовойта, Происшествия
Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля

Последние видео с покончившим с собой Старовойтом опубликованы в воскресенье

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Последняя информация о публичном рабочем мероприятии бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта и видео с ним были опубликованы в воскресенье.
На видео в Telegram-канале Минтранса РФ тогда еще занимавший пост министра транспорта Старовойт находился в ситуационном центре министерства, где обсуждалась работа аэропортов страны в период отмены и переноса рейсов. Время поста - 10.37 мск.
Чуть позднее в тот же день Минтранс выложил пост про инцидент в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область), где во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере "Эко Визард" произошла незначительная утечка жидкого аммиака. В Telegram-канале было написано, что в ситуационно-информационном центре министерства прошло оперативное совещание по данному инциденту под председательством Старовойта.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Сотрудники полиции и СК у парковки в Одинцовском городском округе Московской области, где 7 июля было найдено тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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РоссияЛенинградская областьРоман СтаровойтСледственный комитет России (СК РФ)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Самоубийство Романа СтаровойтаПроисшествия
 
 
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