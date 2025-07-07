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Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
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20:01 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html
Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта
Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта - РИА Новости, 07.07.2025
Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта
Для Минтранса РФ Роман Старовойт останется человеком, чей авторитет, знания и готовность прийти на помощь не будут забыты никогда, сообщили в министерстве. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:01:00+03:00
2025-07-07T20:01:00+03:00
россия
курская область
московская область (подмосковье)
роман старовойт
алексей смирнов (политик)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Для Минтранса РФ Роман Старовойт останется человеком, чей авторитет, знания и готовность прийти на помощь не будут забыты никогда, сообщили в министерстве. "Министерство транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает об уходе из жизни Романа Владимировича Старовойта… Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта… Его профессиональные знания и опыт по достоинству ценились коллегами и работниками отрасли. Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда", — говорится в сообщении. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство. Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году закончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова по специальности "Импульсные тепловые машины" и получил квалификацию "инженер-механик". В 2008 году получил образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 1995 по 2005 годы Старовойт работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2005-2012 годах трудился в правительстве Санкт-Петербурга, а затем в правительстве РФ. С 2012 по 2018 годы возглавлял Росавтодор. С 2018 по 2024 — был губернатором Курской области. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года работал министром транспорта РФ. Старовойт награжден государственными наградами: орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ, благодарностью президента РФ.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027638469.html
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россия
курская область
московская область (подмосковье)
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россия, курская область, московская область (подмосковье), роман старовойт, алексей смирнов (политик) , светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральное дорожное агентство (росавтодор), самоубийство романа старовойта, происшествия
Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Роман Старовойт, Алексей Смирнов (политик) , Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Самоубийство Романа Старовойта, Происшествия
Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта

Минтранс: Старовойт останется человеком, чей авторитет не будет забыт никогда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Для Минтранса РФ Роман Старовойт останется человеком, чей авторитет, знания и готовность прийти на помощь не будут забыты никогда, сообщили в министерстве.
"Министерство транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает об уходе из жизни Романа Владимировича Старовойта… Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта… Его профессиональные знания и опыт по достоинству ценились коллегами и работниками отрасли. Для всех сотрудников и руководства Минтранса России Роман Владимирович останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда", — говорится в сообщении.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Песков прокомментировал отставку Старовойта
Вчера, 12:42
По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.
Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году закончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова по специальности "Импульсные тепловые машины" и получил квалификацию "инженер-механик". В 2008 году получил образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
С 1995 по 2005 годы Старовойт работал на различных должностях в коммерческом секторе. В 2005-2012 годах трудился в правительстве Санкт-Петербурга, а затем в правительстве РФ. С 2012 по 2018 годы возглавлял Росавтодор. С 2018 по 2024 — был губернатором Курской области.
С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года работал министром транспорта РФ.
Старовойт награжден государственными наградами: орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, почетной грамотой президента РФ, благодарностью президента РФ.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Последняя информация о публичном мероприятии Старовойта датируется 6 июля
Вчера, 17:57
 
РоссияКурская областьМосковская область (Подмосковье)Роман СтаровойтАлексей Смирнов (политик)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Самоубийство Романа СтаровойтаПроисшествия
 
 
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