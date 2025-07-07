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США с 1 августа введут пошлины на импорт товаров из ЮАР
США с 1 августа введут пошлины на импорт товаров из ЮАР - РИА Новости, 07.07.2025
США с 1 августа введут пошлины на импорт товаров из ЮАР
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из Южно-Африканской Республики с 1 августа. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из Южно-Африканской Республики с 1 августа. "США продолжают сотрудничество с ЮАР, несмотря на значительный торговый дефицит… Однако мы обязаны устранить дисбаланс, вызванный тарифными и нетарифными барьерами со стороны ЮАР", — написал американский лидер в письме, опубликованном в его соцсети TRUTH Social. По его словам, пошлина не будет распространяться на южноафриканские компании, которые решат наладить производство в США. При попытке обойти пошлины путем транзита через третьи страны, как подчеркнул Трамп, в отношении ЮАР будет применяться повышенная ставка. Трамп добавил, что 30% — это "значительно меньше, чем нужно" для устранения дисбаланса, который, по его словам, угрожает экономике и национальной безопасности США.
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сша, юар, дональд трамп, в мире
США, ЮАР, Дональд Трамп, В мире
США с 1 августа введут пошлины на импорт товаров из ЮАР
Трамп объявил о введении 30% импортной пошлины на все товары из ЮАР с 1 августа