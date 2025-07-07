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США введут пошлины на японские и южнокорейские товары

США введут пошлины на японские и южнокорейские товары - РИА Новости, 07.07.2025

США введут пошлины на японские и южнокорейские товары

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа Вашингтон вводит единый тариф в размере 25 процентов на все товары японского и южнокорейского... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:31:00+03:00

2025-07-07T19:31:00+03:00

2025-07-07T20:31:00+03:00

сша

токио

сеул

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа Вашингтон вводит единый тариф в размере 25 процентов на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. "Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран. <…> Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары", — говорится в письмах, направленных лидерам обоих азиатских государств. Тексты писем президент США обнародовал в своем аккаунте в соцсети TRUTH Social. По словам хозяина Белого дома, пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США. При ответных мерах со стороны Токио или Сеула Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины. Трамп назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.

https://ria.ru/20250707/tramp-2027574299.html

https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html

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сша, токио, сеул, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире