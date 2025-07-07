https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027571865.html

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США - РИА Новости, 07.07.2025

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США

Расчет БПЛА российской группировки войск "Восток" уничтожил в районе села Терновое Днепропетровской области гаубицу М198 производства США, рассказал РИА Новости РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:56:00+03:00

2025-07-07T04:56:00+03:00

2025-07-07T04:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

днепропетровская область

афганистан

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки войск "Восток" уничтожил в районе села Терновое Днепропетровской области гаубицу М198 производства США, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Кот". "Во время разведывательного полета в районе Тернового зафиксировали движение вражеского транспортного средства и при детальном осмотре местности обнаружили хорошо замаскированную гаубицу ВСУ, которая произвела выстрел в направлении наших войск. Наш расчет успешно отработал по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет", и гаубица противника была уничтожена", – сказал "Кот". Боец уточнил, что уничтоженное орудие было опознано как американская гаубица М198, разработанная в 1970-х годах и поставляемая ВСУ. США применяли такие орудия в операции "Буря в пустыне", войнах в Афганистане и Ираке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

днепропетровская область

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, днепропетровская область, афганистан, вооруженные силы украины, безопасность