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Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:56 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027571865.html
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США - РИА Новости, 07.07.2025
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США
Расчет БПЛА российской группировки войск "Восток" уничтожил в районе села Терновое Днепропетровской области гаубицу М198 производства США, рассказал РИА Новости РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:56:00+03:00
2025-07-07T04:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
днепропетровская область
афганистан
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки войск "Восток" уничтожил в районе села Терновое Днепропетровской области гаубицу М198 производства США, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Кот". "Во время разведывательного полета в районе Тернового зафиксировали движение вражеского транспортного средства и при детальном осмотре местности обнаружили хорошо замаскированную гаубицу ВСУ, которая произвела выстрел в направлении наших войск. Наш расчет успешно отработал по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет", и гаубица противника была уничтожена", – сказал "Кот". Боец уточнил, что уничтоженное орудие было опознано как американская гаубица М198, разработанная в 1970-х годах и поставляемая ВСУ. США применяли такие орудия в операции "Буря в пустыне", войнах в Афганистане и Ираке.
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сша, днепропетровская область, афганистан, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Днепропетровская область, Афганистан, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США

Расчет БПЛА группы Восток уничтожил гаубицу М198 в районе села Терновое

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки войск "Восток" уничтожил в районе села Терновое Днепропетровской области гаубицу М198 производства США, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Кот".
"Во время разведывательного полета в районе Тернового зафиксировали движение вражеского транспортного средства и при детальном осмотре местности обнаружили хорошо замаскированную гаубицу ВСУ, которая произвела выстрел в направлении наших войск. Наш расчет успешно отработал по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет", и гаубица противника была уничтожена", – сказал "Кот".
Боец уточнил, что уничтоженное орудие было опознано как американская гаубица М198, разработанная в 1970-х годах и поставляемая ВСУ. США применяли такие орудия в операции "Буря в пустыне", войнах в Афганистане и Ираке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАДнепропетровская областьАфганистанВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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