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Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США - РИА Новости, 07.07.2025
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США
Расчет БПЛА российской группировки войск "Восток" уничтожил в районе села Терновое Днепропетровской области гаубицу М198 производства США, рассказал РИА Новости РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:56:00+03:00
2025-07-07T04:56:00+03:00
2025-07-07T04:56:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки войск "Восток" уничтожил в районе села Терновое Днепропетровской области гаубицу М198 производства США, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Кот". "Во время разведывательного полета в районе Тернового зафиксировали движение вражеского транспортного средства и при детальном осмотре местности обнаружили хорошо замаскированную гаубицу ВСУ, которая произвела выстрел в направлении наших войск. Наш расчет успешно отработал по цели барражирующим боеприпасом "Ланцет", и гаубица противника была уничтожена", – сказал "Кот". Боец уточнил, что уничтоженное орудие было опознано как американская гаубица М198, разработанная в 1970-х годах и поставляемая ВСУ. США применяли такие орудия в операции "Буря в пустыне", войнах в Афганистане и Ираке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, днепропетровская область, афганистан, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Днепропетровская область, Афганистан, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США
Расчет БПЛА группы Восток уничтожил гаубицу М198 в районе села Терновое