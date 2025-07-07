https://ria.ru/20250707/solntse-2027600331.html

На Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца

На Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца - РИА Новости, 07.07.2025

На Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца

Самый мощный в этому году выброс протуберанца произошел на Солнце в понедельник, с утра, между 3:00 и 7:00 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости, 07.07.2025

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самый мощный в этому году выброс протуберанца произошел на Солнце в понедельник, с утра, между 3:00 и 7:00 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В космос было выброшено волокно плазмы размером около одного миллиона километров, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа. "Возможно, самый большой в текущем году и абсолютно точно самый эффектный выброс протуберанца произошел на Солнце сегодня с утра, между тремя и семью часами по московскому времени", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории. Уточняется, что в этот раз выброс произошел точно напротив Земли, на видимой стороне Солнца. И хотя на видео кажется, будто плазма улетает вверх, это преждевременный вывод. У протуберанца точно есть компоненты скорости в сторону Земли (на наблюдателя). Точное понимание направления движения протуберанца будет во второй половине суток, когда поступят данные с солнечных коронографов. В понедельник также ожидается обновление информации.​

https://ria.ru/20250531/solntse-2020105725.html

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