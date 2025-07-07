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На Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца - РИА Новости, 07.07.2025
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Наука
 
10:08 07.07.2025 (обновлено: 10:33 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/solntse-2027600331.html
На Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца
На Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца - РИА Новости, 07.07.2025
На Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца
Самый мощный в этому году выброс протуберанца произошел на Солнце в понедельник, с утра, между 3:00 и 7:00 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самый мощный в этому году выброс протуберанца произошел на Солнце в понедельник, с утра, между 3:00 и 7:00 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В космос было выброшено волокно плазмы размером около одного миллиона километров, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа. "Возможно, самый большой в текущем году и абсолютно точно самый эффектный выброс протуберанца произошел на Солнце сегодня с утра, между тремя и семью часами по московскому времени", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории. Уточняется, что в этот раз выброс произошел точно напротив Земли, на видимой стороне Солнца. И хотя на видео кажется, будто плазма улетает вверх, это преждевременный вывод. У протуберанца точно есть компоненты скорости в сторону Земли (на наблюдателя). Точное понимание направления движения протуберанца будет во второй половине суток, когда поступят данные с солнечных коронографов. В понедельник также ожидается обновление информации.​
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
На Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца

ИКИ РАН: на Солнце произошел самый мощный в этом году выброс протуберанца

© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramВыброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самый мощный в этому году выброс протуберанца произошел на Солнце в понедельник, с утра, между 3:00 и 7:00 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В космос было выброшено волокно плазмы размером около одного миллиона километров, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа.
"Возможно, самый большой в текущем году и абсолютно точно самый эффектный выброс протуберанца произошел на Солнце сегодня с утра, между тремя и семью часами по московскому времени", — говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.
Уточняется, что в этот раз выброс произошел точно напротив Земли, на видимой стороне Солнца. И хотя на видео кажется, будто плазма улетает вверх, это преждевременный вывод. У протуберанца точно есть компоненты скорости в сторону Земли (на наблюдателя). Точное понимание направления движения протуберанца будет во второй половине суток, когда поступят данные с солнечных коронографов. В понедельник также ожидается обновление информации.​
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