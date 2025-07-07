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В аэропорту Сочи задержали вылет 38 рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
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11:56 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sochi-2027626992.html
В аэропорту Сочи задержали вылет 38 рейсов
В аэропорту Сочи задержали вылет 38 рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
В аэропорту Сочи задержали вылет 38 рейсов
Тридцать восемь рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи из-за позднего прибытия воздушных судов из других регионов, авиагавань работает в штатном режиме,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:56:00+03:00
2025-07-07T11:56:00+03:00
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СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Тридцать восемь рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи из-за позднего прибытия воздушных судов из других регионов, авиагавань работает в штатном режиме, скопления пассажиров нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Сочи. "По состоянию на 11.00 (мск), на вылет задержано (более 2 часов) 38 рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов из других регионов… Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, обслуживает прибывающие воздушные суда в порядке очерёдности… Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи на данный момент нет", - говорится в сообщении. Смены всех служб в сочинском аэропорту усилены дополнительным персоналом для оперативного обслуживания воздушных судов. Уточняется, что авиаперевозчики продолжают стабилизировать расписание полетов после вводимых ограничений в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга, возможны переносы, отмены и объединения некоторых рейсов. Пассажиры задержанных рейсов получают все необходимые услуги от авиаперевозчиков в соответствии с законодательством, включая прохладительные напитки, питание и размещение в гостиницах, подчеркнули в пресс-службе аэропорта Сочи.
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сочи, поволжье, москва, общество, адлер
Сочи, Поволжье, Москва, Общество, Адлер
В аэропорту Сочи задержали вылет 38 рейсов

В аэропорту Сочи задержали 38 рейсов на вылет из-за позднего прибытия самолетов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Сочи
Пассажиры в международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пассажиры в международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Тридцать восемь рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи из-за позднего прибытия воздушных судов из других регионов, авиагавань работает в штатном режиме, скопления пассажиров нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Сочи.
"По состоянию на 11.00 (мск), на вылет задержано (более 2 часов) 38 рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов из других регионов… Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, обслуживает прибывающие воздушные суда в порядке очерёдности… Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи на данный момент нет", - говорится в сообщении.
Смены всех служб в сочинском аэропорту усилены дополнительным персоналом для оперативного обслуживания воздушных судов. Уточняется, что авиаперевозчики продолжают стабилизировать расписание полетов после вводимых ограничений в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга, возможны переносы, отмены и объединения некоторых рейсов.
Пассажиры задержанных рейсов получают все необходимые услуги от авиаперевозчиков в соответствии с законодательством, включая прохладительные напитки, питание и размещение в гостиницах, подчеркнули в пресс-службе аэропорта Сочи.
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