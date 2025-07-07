В аэропорту Сочи задержали вылет 38 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 38 рейсов на вылет из-за позднего прибытия самолетов
Пассажиры в международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Тридцать восемь рейсов на вылет задержаны в аэропорту Сочи из-за позднего прибытия воздушных судов из других регионов, авиагавань работает в штатном режиме, скопления пассажиров нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Сочи.
"По состоянию на 11.00 (мск), на вылет задержано (более 2 часов) 38 рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов из других регионов… Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, обслуживает прибывающие воздушные суда в порядке очерёдности… Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи на данный момент нет", - говорится в сообщении.
Смены всех служб в сочинском аэропорту усилены дополнительным персоналом для оперативного обслуживания воздушных судов. Уточняется, что авиаперевозчики продолжают стабилизировать расписание полетов после вводимых ограничений в аэропортах Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга, возможны переносы, отмены и объединения некоторых рейсов.
Пассажиры задержанных рейсов получают все необходимые услуги от авиаперевозчиков в соответствии с законодательством, включая прохладительные напитки, питание и размещение в гостиницах, подчеркнули в пресс-службе аэропорта Сочи.