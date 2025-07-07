https://ria.ru/20250707/sobjanin-2027677603.html

Собянин и Кириенко посетили Национальный центр "Россия"

Собянин и Кириенко посетили Национальный центр "Россия" - РИА Новости, 07.07.2025

Собянин и Кириенко посетили Национальный центр "Россия"

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко осмотрели экспозицию Национального центра "Россия". В ходе... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:22:00+03:00

2025-07-07T15:22:00+03:00

2025-07-07T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко осмотрели экспозицию Национального центра "Россия". В ходе посещения выставки глава города представил концепцию создания нового выставочного комплекса, предназначенного для демонстрации достижений Российской Федерации. "(Международная) выставка-форум "России", которая прошла на ВДНХ (в 2023-2024 годах), побила все ожидания, рекорды по посещаемости: мы с Сергеем Владеленовичем говорили о том, что будет 10 миллионов (посетителей у выставки-форума, и) это будет замечательный результат, мечта... (Итого) оказалось, что (более) 18 (500) миллионов (посетителей). Стало очевидно, что в стране есть потребность создать постоянно действующий такой национальный центр, где можно было бы показывать достижения регионов нашей страны. Хотя ВДНХ, он выполняет в значительной части эту функцию, но так вот сконцентрировать в одном павильоне - это такая не тривиальная, но интересная и важная задача. По поручению президента (РФ Владимира Путина, которое было дано в июле 2024 года, столица) на месте экспоцентра (на Краснопресненской набережной столицы)... начинает реализацию масштабного и уникального проекта - строительство национального центра "Россия", - сказал Собянин. Он уточнил, что площадь объекта составит более 200 тысяч квадратных метров "(Центр будет) с самой современной архитектурой, с современным оборудованием, который, я уверен, будет новым центром Москвы, притяжением людей, но и не только Москвы, потому что действительно национальный центр России. Спасибо, Сергей Владеленович, что поручили Москве заниматься этим проектом. Мы будем заниматься с полной ответственностью", - заверил мэр, подчеркнув, что "главное - не только мечтать, а претворять эти мечты в жизнь". Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в результате реализации проекта город получит выставочную площадку мирового уровня. Концепция нового центра выполнена в бионическом стиле и отражает многоплановый визуальный образ страны. Форма здания ассоциируется с ее природными ландшафтами, а его силуэт напоминает летящий снежный покров и бескрайние просторы. Горизонтальные линии здания будут ярко контрастировать с вертикалями "Москва-Сити", выделяясь своей природной пластичностью и динамикой. Наряду с выставочными площадями (60 тысяч квадратных метров) комплекс будет включать в себя концертный зал с трансформируемыми зрительными местами и сценой, медиацентр и молодежный креативный кластер. Также предусмотрены конгресс-центр, площадки для делового общения и нетворкинга, а также зоны фуд-кортов. Акцентная деталь проекта - мультимедийный фасад, способный адаптироваться под происходящие события: от государственной символики в дни национальных праздников до тематических арт-инсталляций во время культурных мероприятий. "На площадке ведутся инженерные изыскания, а также проводятся работы подготовительного периода, призванные сохранить часть зданий экспоцентра, обеспечив их функционирование до окончания строительства НЦ "России". Полное завершение реализации проекта запланировано на 2029 год", - анонсировали в мэрии. Где увидеть выставку сегодняПри этом до открытия нового выставочного центра НЦ "Россия" будет работать в павильоне номер 7 экспоцентра (Краснопресненская набережная, дом 14). "На первом этаже (павильона) открыта выставка "Путешествие по России" - уникальная возможность пройти путь от Владивостока до Калининграда, не покидая Москвы. На площади более 3 тысяч квадратных метров представлены десятки интерактивных экспонатов, которые рассказывают о достижениях, культуре, науке и природе всех федеральных округов России", - пояснили в мэрии. Там добавили, что на втором этаже работает архитектурная выставка "Рождение масштаба", которая показывает "достижения и успехи, вдохновляющие строить новое, выходить за рамки и расширять горизонты". "Выставка имеет модульную структуру. Каждый раздел несет собственную визуальную и содержательную информацию. Тематические блоки представляют эволюцию архитектурных стилей от древнерусских традиций до современных экспериментов", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

https://ria.ru/20250701/rossiya-2026624564.html

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