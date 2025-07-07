Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом
Депутат Слуцкий: фон дер Ляйен превратила дебаты в Европарламенте в фарс
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу пройдет в четверг.
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"Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия. Глава ЕК не смогла дать внятных ответов по существу выдвинутых обвинений в превышении полномочий при заключении контрактов на закупки странами ЕС вакцин от COVID-19, зато обвинила во всем "сторонников Путина"", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что русофобия евробюрократов привела к полнейшей девальвации самого понятия демократии. "Защита национальных интересов, в немалой степени связанных со здоровьем европейских наций, и борьба с коррупцией противопоставляются поддержке неонацистского режима в Киеве. И во всем мерещится "всемогущая рука Кремля"", - отметил парламентарий.
Он добавил, что "конспирология" у "евроястребов" за прошедшее время, прогрессировала до уровня "психиатрического диагноза".
В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов".
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.