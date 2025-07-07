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Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом - РИА Новости, 07.07.2025
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23:53 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/slutskij-2027794215.html
Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом
Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом - РИА Новости, 07.07.2025
Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:53:00+03:00
2025-07-07T23:53:00+03:00
в мире
страсбург
киев
брюссель
урсула фон дер ляйен
леонид слуцкий (политик)
альберт бурла
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу пройдет в четверг. "Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия. Глава ЕК не смогла дать внятных ответов по существу выдвинутых обвинений в превышении полномочий при заключении контрактов на закупки странами ЕС вакцин от COVID-19, зато обвинила во всем "сторонников Путина"", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что русофобия евробюрократов привела к полнейшей девальвации самого понятия демократии. "Защита национальных интересов, в немалой степени связанных со здоровьем европейских наций, и борьба с коррупцией противопоставляются поддержке неонацистского режима в Киеве. И во всем мерещится "всемогущая рука Кремля"", - отметил парламентарий. Он добавил, что "конспирология" у "евроястребов" за прошедшее время, прогрессировала до уровня "психиатрического диагноза". В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027061079.html
https://ria.ru/20250627/votum-2025743063.html
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в мире, страсбург, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, леонид слуцкий (политик), альберт бурла, еврокомиссия, европарламент, госдума рф
В мире, Страсбург, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Леонид Слуцкий (политик), Альберт Бурла, Еврокомиссия, Европарламент, Госдума РФ
Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом

Депутат Слуцкий: фон дер Ляйен превратила дебаты в Европарламенте в фарс

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу пройдет в четверг.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Фон дер Ляйен сделала бредовое заявление об Украине
3 июля, 22:19
"Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия. Глава ЕК не смогла дать внятных ответов по существу выдвинутых обвинений в превышении полномочий при заключении контрактов на закупки странами ЕС вакцин от COVID-19, зато обвинила во всем "сторонников Путина"", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что русофобия евробюрократов привела к полнейшей девальвации самого понятия демократии. "Защита национальных интересов, в немалой степени связанных со здоровьем европейских наций, и борьба с коррупцией противопоставляются поддержке неонацистского режима в Киеве. И во всем мерещится "всемогущая рука Кремля"", - отметил парламентарий.
Он добавил, что "конспирология" у "евроястребов" за прошедшее время, прогрессировала до уровня "психиатрического диагноза".
В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ
27 июня, 10:30
Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов".
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Европарламент обсудит вотум недоверия главе Еврокомиссии
Вчера, 00:45
 
В миреСтрасбургКиевБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЛеонид Слуцкий (политик)Альберт БурлаЕврокомиссияЕвропарламентГосдума РФ
 
 
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