https://ria.ru/20250707/slutskij-2027794215.html

Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом

Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом - РИА Новости, 07.07.2025

Слуцкий назвал дебаты фон дер Ляйен в Европарламенте фарсом

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:53:00+03:00

2025-07-07T23:53:00+03:00

2025-07-07T23:53:00+03:00

в мире

страсбург

киев

брюссель

урсула фон дер ляйен

леонид слуцкий (политик)

альберт бурла

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу пройдет в четверг. "Урсула фон дер Ляйен превратила в фарс дебаты в Европарламенте по грозящему ей вотуму недоверия. Глава ЕК не смогла дать внятных ответов по существу выдвинутых обвинений в превышении полномочий при заключении контрактов на закупки странами ЕС вакцин от COVID-19, зато обвинила во всем "сторонников Путина"", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий добавил, что русофобия евробюрократов привела к полнейшей девальвации самого понятия демократии. "Защита национальных интересов, в немалой степени связанных со здоровьем европейских наций, и борьба с коррупцией противопоставляются поддержке неонацистского режима в Киеве. И во всем мерещится "всемогущая рука Кремля"", - отметил парламентарий. Он добавил, что "конспирология" у "евроястребов" за прошедшее время, прогрессировала до уровня "психиатрического диагноза". В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027061079.html

https://ria.ru/20250627/votum-2025743063.html

https://ria.ru/20250707/evroparalament-2027559215.html

страсбург

киев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, страсбург, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, леонид слуцкий (политик), альберт бурла, еврокомиссия, европарламент, госдума рф