https://ria.ru/20250707/sheremetevo-2027686637.html

В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту

В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту - РИА Новости, 07.07.2025

В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту

Ситуация в аэропорту "Шереметьево", где в минувшие выходные вводились ограничения по использованию воздушного пространства, приведшие к массовым задержкам и... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:45:00+03:00

2025-07-07T15:45:00+03:00

2025-07-07T15:45:00+03:00

санкт-петербург

россия

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация в аэропорту "Шереметьево", где в минувшие выходные вводились ограничения по использованию воздушного пространства, приведшие к массовым задержкам и отменам рейсов, планомерно стабилизируется, сообщили в авиагавани. Росавиация ранее сообщала, что авиагавань в понедельник планирует обслужить на прилет и вылет более 1 тысячи рейсов. "В целях стабилизации ситуации в аэропорту Шереметьево действует Оперативный штаб под руководством Генерального директора АО "МАШ" М.М. Василенко, в котором круглосуточно взаимодействуют руководители оперативных подразделений, смежных организаций и авиакомпаний... В настоящий момент ситуация в аэропорту планомерно стабилизируется. Рейсы на вылет и прилёт обслуживаются в порядке очередности согласно суточного плана", - сообщили в авиагавани. "Шереметьево" усилил все производственные службы, выделил необходимый дополнительный персонал, задействованный в обслуживании пассажиров и воздушных судов. Представители аэропорта и авиакомпании в оперативном взаимодействии предпринимают все необходимые меры для нормализации ситуации по факту вводимых ограничений в целях безопасности. Дополнительно, в связи с закрытием аэропорта "Пулково" 6 июля "Шереметьево" принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург. Все рейсы по факту на 7 июля обслужены и вылетели в пункт назначения. Ввиду данных обстоятельств пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту мероприятий в целях обеспечения безопасности. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.

https://ria.ru/20250705/sheremetevo-2027418317.html

https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015669998.html

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санкт-петербург, россия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), происшествия