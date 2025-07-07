Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sheremetevo-2027686637.html
В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту
В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту - РИА Новости, 07.07.2025
В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту
Ситуация в аэропорту "Шереметьево", где в минувшие выходные вводились ограничения по использованию воздушного пространства, приведшие к массовым задержкам и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:45:00+03:00
2025-07-07T15:45:00+03:00
санкт-петербург
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931497_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_85550fb977bc851e3fcbd222572e17e7.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация в аэропорту "Шереметьево", где в минувшие выходные вводились ограничения по использованию воздушного пространства, приведшие к массовым задержкам и отменам рейсов, планомерно стабилизируется, сообщили в авиагавани. Росавиация ранее сообщала, что авиагавань в понедельник планирует обслужить на прилет и вылет более 1 тысячи рейсов. "В целях стабилизации ситуации в аэропорту Шереметьево действует Оперативный штаб под руководством Генерального директора АО "МАШ" М.М. Василенко, в котором круглосуточно взаимодействуют руководители оперативных подразделений, смежных организаций и авиакомпаний... В настоящий момент ситуация в аэропорту планомерно стабилизируется. Рейсы на вылет и прилёт обслуживаются в порядке очередности согласно суточного плана", - сообщили в авиагавани. "Шереметьево" усилил все производственные службы, выделил необходимый дополнительный персонал, задействованный в обслуживании пассажиров и воздушных судов. Представители аэропорта и авиакомпании в оперативном взаимодействии предпринимают все необходимые меры для нормализации ситуации по факту вводимых ограничений в целях безопасности. Дополнительно, в связи с закрытием аэропорта "Пулково" 6 июля "Шереметьево" принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург. Все рейсы по факту на 7 июля обслужены и вылетели в пункт назначения. Ввиду данных обстоятельств пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту мероприятий в целях обеспечения безопасности. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
https://ria.ru/20250705/sheremetevo-2027418317.html
https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015669998.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931497_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_85af2f93bfd65e24864f0d134891473e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт), Происшествия
В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту

Шереметьево: ситуация в аэропорту планомерно стабилизируется

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация в аэропорту "Шереметьево", где в минувшие выходные вводились ограничения по использованию воздушного пространства, приведшие к массовым задержкам и отменам рейсов, планомерно стабилизируется, сообщили в авиагавани.
Росавиация ранее сообщала, что авиагавань в понедельник планирует обслужить на прилет и вылет более 1 тысячи рейсов.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В Шереметьево рассказали о ситуации с задержками рейсов
5 июля, 21:31
"В целях стабилизации ситуации в аэропорту Шереметьево действует Оперативный штаб под руководством Генерального директора АО "МАШ" М.М. Василенко, в котором круглосуточно взаимодействуют руководители оперативных подразделений, смежных организаций и авиакомпаний... В настоящий момент ситуация в аэропорту планомерно стабилизируется. Рейсы на вылет и прилёт обслуживаются в порядке очередности согласно суточного плана", - сообщили в авиагавани.
"Шереметьево" усилил все производственные службы, выделил необходимый дополнительный персонал, задействованный в обслуживании пассажиров и воздушных судов. Представители аэропорта и авиакомпании в оперативном взаимодействии предпринимают все необходимые меры для нормализации ситуации по факту вводимых ограничений в целях безопасности.
Дополнительно, в связи с закрытием аэропорта "Пулково" 6 июля "Шереметьево" принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург. Все рейсы по факту на 7 июля обслужены и вылетели в пункт назначения.
Ввиду данных обстоятельств пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт по факту мероприятий в целях обеспечения безопасности. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
Самолет над аэропортом Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В "Шереметьево" высказались о скоплениях пассажиров в терминалах аэропорта
7 мая, 19:32
 
Санкт-ПетербургРоссияШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Пулково (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала