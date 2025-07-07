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В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным - РИА Новости, 07.07.2025
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13:30 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sheremet-2027653423.html
В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным
В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным - РИА Новости, 07.07.2025
В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным
И Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет полагает, что истинная причина недовольства президента США Дональда Трампа после телефонного общения с российским... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:30:00+03:00
2025-07-07T13:30:00+03:00
в мире
россия
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михаил шеремет
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. И Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет полагает, что истинная причина недовольства президента США Дональда Трампа после телефонного общения с российским лидером Владимиром Путиным заключается в осознании, что он столкнулся с мощной Россией. Ранее Трамп упоминал о своем "разочаровании" после разговора с Путиным. Он также выражал недовольство состоянием урегулирования ситуации на Украине."Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания", - сказал Шеремет.По его мнению, Россия выработала стойкий иммунитет к различным нападкам со стороны Запада. Народ России окружил своего лидера единством, успешно преодолевая любые трудности, опираясь на опыт предыдущих поколений и находясь в хорошей форме и готовности, добавил депутат. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что Путин уведомил Трампа о том, что Россия будет стремиться к достижению своих целей в украинском конфликте, устранению очевидных причин, приведших к текущему напряжению.
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в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, республика крым
В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым
В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным

Шеремет: Трампа после разговора с Путиным расстроило осознание силы России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. И Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет полагает, что истинная причина недовольства президента США Дональда Трампа после телефонного общения с российским лидером Владимиром Путиным заключается в осознании, что он столкнулся с мощной Россией.
Ранее Трамп упоминал о своем "разочаровании" после разговора с Путиным. Он также выражал недовольство состоянием урегулирования ситуации на Украине.
"Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания", - сказал Шеремет.
По его мнению, Россия выработала стойкий иммунитет к различным нападкам со стороны Запада. Народ России окружил своего лидера единством, успешно преодолевая любые трудности, опираясь на опыт предыдущих поколений и находясь в хорошей форме и готовности, добавил депутат.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что Путин уведомил Трампа о том, что Россия будет стремиться к достижению своих целей в украинском конфликте, устранению очевидных причин, приведших к текущему напряжению.
 
В миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинМихаил ШереметГосдума РФРеспублика Крым
 
 
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