https://ria.ru/20250707/sheremet-2027653423.html

В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным

В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным - РИА Новости, 07.07.2025

В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным

И Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет полагает, что истинная причина недовольства президента США Дональда Трампа после телефонного общения с российским... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:30:00+03:00

2025-07-07T13:30:00+03:00

2025-07-07T13:30:00+03:00

в мире

россия

дональд трамп

владимир путин

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026581857_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_893c0e6d6cc3aa5be8c3c4e55751b75e.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. И Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет полагает, что истинная причина недовольства президента США Дональда Трампа после телефонного общения с российским лидером Владимиром Путиным заключается в осознании, что он столкнулся с мощной Россией. Ранее Трамп упоминал о своем "разочаровании" после разговора с Путиным. Он также выражал недовольство состоянием урегулирования ситуации на Украине."Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания", - сказал Шеремет.По его мнению, Россия выработала стойкий иммунитет к различным нападкам со стороны Запада. Народ России окружил своего лидера единством, успешно преодолевая любые трудности, опираясь на опыт предыдущих поколений и находясь в хорошей форме и готовности, добавил депутат. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что Путин уведомил Трампа о том, что Россия будет стремиться к достижению своих целей в украинском конфликте, устранению очевидных причин, приведших к текущему напряжению.

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, республика крым