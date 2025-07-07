https://ria.ru/20250707/pvo-2027558377.html

В Воронеже уничтожили несколько беспилотников

В Воронеже уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 07.07.2025

В Воронеже уничтожили несколько беспилотников

Несколько беспилотников обнаружены и уничтожены на территории Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:30:00+03:00

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2025-07-07T00:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько беспилотников обнаружены и уничтожены на территории Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

воронеж, александр гусев (губернатор), безопасность