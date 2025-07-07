https://ria.ru/20250707/pvo-2027558377.html
В Воронеже уничтожили несколько беспилотников
В Воронеже уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 07.07.2025
В Воронеже уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников обнаружены и уничтожены на территории Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:30:00+03:00
2025-07-07T00:30:00+03:00
2025-07-07T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько беспилотников обнаружены и уничтожены на территории Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронеже уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронеже уничтожили несколько беспилотников