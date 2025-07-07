https://ria.ru/20250707/putin-2027790891.html

На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после разговора с Трампом

На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после разговора с Трампом - РИА Новости, 07.07.2025

На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после разговора с Трампом

Президент США Дональд Трамп понимает, что Владимир Путин — сильный лидер, который строго придерживается своих целей, заявил американский геополитический... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:22:00+03:00

2025-07-07T23:22:00+03:00

2025-07-07T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что Владимир Путин — сильный лидер, который строго придерживается своих целей, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Путин находится на правильной стороне истории, побеждая бандеровцев, этих преступников, поддерживающих нацистов, и Трамп, по-видимому, этого не осознает, но что он точно знает, так это то, что Владимир Путин - решительный лидер, он не собирается идти на компромиссы, и, в конце концов, вы знаете, Трамп признает это. Трамп напоминал Украине, какими будут последствия, если она не будет стремиться к миру. Что ж, эти последствия проявляются, и Дональд Трамп ничего не может сделать, чтобы изменить это", — сказал он.Аналитик отметил, что нет другого более сильного лидера, чем Владимир Путин, и Дональд Трамп не должен ожидать от него уступок.Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся на прошлой неделе. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.В минувшую пятницу Трамп выразил недовольство положением дел в ситуации в постсоветской республике и сказал, что во время беседы с Путиным не смог достичь прогресса.В Кремле на это ответили, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.

https://ria.ru/20250705/putin-2027336555.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин