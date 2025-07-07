Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin-2027620625.html
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту исполняющего обязанности министра транспорта РФ приложит все силы и умения для решения РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:23:00+03:00
2025-07-07T11:23:00+03:00
политика
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027619499_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_acfeeab46f6365b05e369496f3de6cd6.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту исполняющего обязанности министра транспорта РФ приложит все силы и умения для решения стоящих перед министерством задач. Путин своим указом ранее назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. "Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания и умения, организаторские способности для того, чтобы решить те задачи, важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере", - сказал глава государства во время встречи с Никитиным. В понедельник Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616687.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027619499_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_a5169fbb0d534ce473b51e66492b0a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), роман старовойт
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Роман Старовойт
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса

Путин призвал Никитина приложить все знания и умения для решения задач Минтранса

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту исполняющего обязанности министра транспорта РФ приложит все силы и умения для решения стоящих перед министерством задач.
Путин своим указом ранее назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ.
"Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания и умения, организаторские способности для того, чтобы решить те задачи, важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере", - сказал глава государства во время встречи с Никитиным.
В понедельник Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта
Вчера, 11:08
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Роман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала