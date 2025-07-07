https://ria.ru/20250707/putin-2027620625.html
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту исполняющего обязанности министра транспорта РФ приложит все силы и умения для решения РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:23:00+03:00
2025-07-07T11:23:00+03:00
2025-07-07T11:23:00+03:00
политика
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
роман старовойт
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Андрей Никитин на посту исполняющего обязанности министра транспорта РФ приложит все силы и умения для решения стоящих перед министерством задач. Путин своим указом ранее назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. "Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания и умения, организаторские способности для того, чтобы решить те задачи, важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере", - сказал глава государства во время встречи с Никитиным. В понедельник Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), роман старовойт
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Роман Старовойт
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса
Путин призвал Никитина приложить все знания и умения для решения задач Минтранса