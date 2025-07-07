На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа
Меркурис: для США будет очень выгодно снятие санкций с России
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Америке нужны стабильные цены на нефть, снятие санкций с России может это обеспечить, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Сейчас для интересов США лучше всего будет воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять вовсе. Иное приведет к росту цен на нефть. Для плана Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции", — сказал он.
Сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против России
"Согласно заявлениям Юрия Ушакова о разговоре Путина и Трампа, лидеры обсуждали сферу энергетики. Это в очередной раз доказывает, что сохранение цен на нефть остается одним из приоритетов Вашингтона, поэтому глава Белого дома вряд ли решится на новые санкции против России", — заключил Меркурис.
Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны затронули вопросы взаимодействия двух стран в энергетике и космосе.
В минувшую пятницу Трамп выразил недовольство положением дел в ситуации в постсоветской республике и заявил, что во время беседы с Путиным не смог достичь прогресса.
Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, российский лидер тогда поздравил коллегу из Белого дома с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
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