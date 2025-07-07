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На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 07.07.2025
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05:22 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin-2027572773.html
На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа
На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 07.07.2025
На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа
Америке нужны стабильные цены на нефть, снятие санкций с России может это обеспечить, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:22:00+03:00
2025-07-07T05:22:00+03:00
цены на нефть
россия
сша
ближний восток
александр меркурис
владимир путин
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Америке нужны стабильные цены на нефть, снятие санкций с России может это обеспечить, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Сейчас для интересов США лучше всего будет воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять вовсе. Иное приведет к росту цен на нефть. Для плана Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции", — сказал он.Аналитик отметил, что проект будущих санкций направлен на покупателей российской нефти, в том числе на Китай и Индию. По его словам, обе страны на полях саммита БРИКС заявили, что не станут идти на поводу Запада по этому вопросу, что делает очередные рестрикции абсолютно бессмысленными."Согласно заявлениям Юрия Ушакова о разговоре Путина и Трампа, лидеры обсуждали сферу энергетики. Это в очередной раз доказывает, что сохранение цен на нефть остается одним из приоритетов Вашингтона, поэтому глава Белого дома вряд ли решится на новые санкции против России", — заключил Меркурис.Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны затронули вопросы взаимодействия двух стран в энергетике и космосе.В минувшую пятницу Трамп выразил недовольство положением дел в ситуации в постсоветской республике и заявил, что во время беседы с Путиным не смог достичь прогресса.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, российский лидер тогда поздравил коллегу из Белого дома с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.* Внесен в список экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20250707/putin-2027562827.html
https://ria.ru/20250706/britaniya-2027552607.html
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цены на нефть, россия, сша, ближний восток, александр меркурис, владимир путин, дональд трамп
Цены на нефть, Россия, США, Ближний Восток, Александр Меркурис, Владимир Путин, Дональд Трамп
На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа

Меркурис: для США будет очень выгодно снятие санкций с России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Америке нужны стабильные цены на нефть, снятие санкций с России может это обеспечить, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Сейчас для интересов США лучше всего будет воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять вовсе. Иное приведет к росту цен на нефть. Для плана Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции", — сказал он.
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Вчера, 01:46
Аналитик отметил, что проект будущих санкций направлен на покупателей российской нефти, в том числе на Китай и Индию. По его словам, обе страны на полях саммита БРИКС заявили, что не станут идти на поводу Запада по этому вопросу, что делает очередные рестрикции абсолютно бессмысленными.

Сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против России

"Согласно заявлениям Юрия Ушакова о разговоре Путина и Трампа, лидеры обсуждали сферу энергетики. Это в очередной раз доказывает, что сохранение цен на нефть остается одним из приоритетов Вашингтона, поэтому глава Белого дома вряд ли решится на новые санкции против России", — заключил Меркурис.
Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны затронули вопросы взаимодействия двух стран в энергетике и космосе.
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В минувшую пятницу Трамп выразил недовольство положением дел в ситуации в постсоветской республике и заявил, что во время беседы с Путиным не смог достичь прогресса.
Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, российский лидер тогда поздравил коллегу из Белого дома с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трампа загоняют в ловушку: в США ждут ядерного удара
4 июля, 08:00
 
Цены на нефтьРоссияСШАБлижний ВостокАлександр МеркурисВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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