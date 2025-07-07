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На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа

На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 07.07.2025

На Западе раскрыли тайный смысл разговора Путина и Трампа

Америке нужны стабильные цены на нефть, снятие санкций с России может это обеспечить, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:22:00+03:00

2025-07-07T05:22:00+03:00

2025-07-07T05:22:00+03:00

цены на нефть

россия

сша

ближний восток

александр меркурис

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дональд трамп

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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Америке нужны стабильные цены на нефть, снятие санкций с России может это обеспечить, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Сейчас для интересов США лучше всего будет воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять вовсе. Иное приведет к росту цен на нефть. Для плана Трампа по восстановлению Америки чрезвычайно важны выгодные цены на нефть, и самый простой способ их обеспечить — снять санкции", — сказал он.Аналитик отметил, что проект будущих санкций направлен на покупателей российской нефти, в том числе на Китай и Индию. По его словам, обе страны на полях саммита БРИКС заявили, что не станут идти на поводу Запада по этому вопросу, что делает очередные рестрикции абсолютно бессмысленными."Согласно заявлениям Юрия Ушакова о разговоре Путина и Трампа, лидеры обсуждали сферу энергетики. Это в очередной раз доказывает, что сохранение цен на нефть остается одним из приоритетов Вашингтона, поэтому глава Белого дома вряд ли решится на новые санкции против России", — заключил Меркурис.Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны затронули вопросы взаимодействия двух стран в энергетике и космосе.В минувшую пятницу Трамп выразил недовольство положением дел в ситуации в постсоветской республике и заявил, что во время беседы с Путиным не смог достичь прогресса.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, российский лидер тогда поздравил коллегу из Белого дома с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.* Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250707/putin-2027562827.html

https://ria.ru/20250706/britaniya-2027552607.html

https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html

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цены на нефть, россия, сша, ближний восток, александр меркурис, владимир путин, дональд трамп