Рейтинг@Mail.ru
"Требуют стать банкротами": в США высказались о беседе Путина и Трампа - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 07.07.2025 (обновлено: 04:50 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/putin-2027562827.html
"Требуют стать банкротами": в США высказались о беседе Путина и Трампа
"Требуют стать банкротами": в США высказались о беседе Путина и Трампа - РИА Новости, 07.07.2025
"Требуют стать банкротами": в США высказались о беседе Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп остался разочарованным после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным из-за желания Москвы следовать своим... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:46:00+03:00
2025-07-07T04:50:00+03:00
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался разочарованным после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным из-за желания Москвы следовать своим интересам, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным. А все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны", — сказал он.Аналитик отметил, что пока в Штатах нет единого видения будущих отношений с другими сверхдержавами, такими как Россия и Китай."С одной стороны, США пытаются выйти из украинского конфликта, перекладывая вину на Джо Байдена. С другой, они требуют от Европы фактически стать банкротами ценой повышения расходов на оборону. Для чего? Чтобы потом воевать с Россией?" — задался вопросом Риттер.Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.В минувшую пятницу Трамп выразил недовольство положением дел в ситуации в постсоветской республике и заявил, что во время беседы с Путиным не смог достичь прогресса.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, российский лидер тогда поздравил коллегу из Белого дома с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027509452.html
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html
https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, скотт риттер
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Скотт Риттер
"Требуют стать банкротами": в США высказались о беседе Путина и Трампа

Скотт Риттер: у Путина есть четкие цели и задачи связанные с интересами России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался разочарованным после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным из-за желания Москвы следовать своим интересам, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным. А все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны", — сказал он.
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Зависит от Путина": в Европе сделали неожиданное заявление об Украине
6 июля, 16:38
Аналитик отметил, что пока в Штатах нет единого видения будущих отношений с другими сверхдержавами, такими как Россия и Китай.
"С одной стороны, США пытаются выйти из украинского конфликта, перекладывая вину на Джо Байдена. С другой, они требуют от Европы фактически стать банкротами ценой повышения расходов на оборону. Для чего? Чтобы потом воевать с Россией?" — задался вопросом Риттер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Это финиш": в Киеве вынесли приговор Зеленскому после разговора с Трампом
6 июля, 02:54
Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
В минувшую пятницу Трамп выразил недовольство положением дел в ситуации в постсоветской республике и заявил, что во время беседы с Путиным не смог достичь прогресса.
Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, российский лидер тогда поздравил коллегу из Белого дома с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трампа загоняют в ловушку: в США ждут ядерного удара
4 июля, 08:00
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала