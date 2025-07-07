https://ria.ru/20250707/putin-2027562827.html

"Требуют стать банкротами": в США высказались о беседе Путина и Трампа

"Требуют стать банкротами": в США высказались о беседе Путина и Трампа - РИА Новости, 07.07.2025

"Требуют стать банкротами": в США высказались о беседе Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп остался разочарованным после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным из-за желания Москвы следовать своим... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:46:00+03:00

2025-07-07T01:46:00+03:00

2025-07-07T04:50:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался разочарованным после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным из-за желания Москвы следовать своим интересам, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным. А все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны", — сказал он.Аналитик отметил, что пока в Штатах нет единого видения будущих отношений с другими сверхдержавами, такими как Россия и Китай."С одной стороны, США пытаются выйти из украинского конфликта, перекладывая вину на Джо Байдена. С другой, они требуют от Европы фактически стать банкротами ценой повышения расходов на оборону. Для чего? Чтобы потом воевать с Россией?" — задался вопросом Риттер.Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.В минувшую пятницу Трамп выразил недовольство положением дел в ситуации в постсоветской республике и заявил, что во время беседы с Путиным не смог достичь прогресса.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, российский лидер тогда поздравил коллегу из Белого дома с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

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https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027441165.html

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россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, скотт риттер