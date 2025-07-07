https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027561402.html

В Пулково сняли временные ограничения

В Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.07.2025

В Пулково сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

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пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов ", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250707/saratov-2027560221.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко, санкт-петербург