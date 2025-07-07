https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027561402.html
В Пулково сняли временные ограничения
В Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.07.2025
В Пулково сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:20:00+03:00
2025-07-07T01:20:00+03:00
2025-07-07T01:40:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов ", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250707/saratov-2027560221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко, Санкт-Петербург
В Пулково сняли временные ограничения
В Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов