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Появились подробности смерти участников забега в Хибинах
Появились подробности смерти участников забега в Хибинах - РИА Новости, 07.07.2025
Появились подробности смерти участников забега в Хибинах
Мужчина и женщина, которые погибли во время трейла в Хибинском горном массиве в воскресенье, по предварительным данным, скончались от переохлаждения, сообщили... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:42:00+03:00
2025-07-07T14:42:00+03:00
2025-07-07T14:46:00+03:00
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МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина и женщина, которые погибли во время трейла в Хибинском горном массиве в воскресенье, по предварительным данным, скончались от переохлаждения, сообщили РИА Новости в региональном СУСК."Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма", - сказал собеседник агентства.В воскресенье региональный СУСК РФ сообщил, что во время экстремального забега в Хибинских горах погибли участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, еще один человек пострадал, он доставлен в больницу. Мероприятия гонки были отменены, все участники эвакуированы. Следователи возбудили уголовное дело. В МЧС отметили, что мероприятие было проведено вопреки предупреждениям спасателей о неблагоприятной погоде в дни проведения забега.
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности смерти участников забега в Хибинах
СУСК: причиной смерти бегунов в Хибинах могло стать переохлаждение