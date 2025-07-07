https://ria.ru/20250707/prichiny-2027668812.html

Появились подробности смерти участников забега в Хибинах

Появились подробности смерти участников забега в Хибинах - РИА Новости, 07.07.2025

Появились подробности смерти участников забега в Хибинах

Мужчина и женщина, которые погибли во время трейла в Хибинском горном массиве в воскресенье, по предварительным данным, скончались от переохлаждения, сообщили... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:42:00+03:00

2025-07-07T14:42:00+03:00

2025-07-07T14:46:00+03:00

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здоровье - общество

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МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина и женщина, которые погибли во время трейла в Хибинском горном массиве в воскресенье, по предварительным данным, скончались от переохлаждения, сообщили РИА Новости в региональном СУСК."Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма", - сказал собеседник агентства.В воскресенье региональный СУСК РФ сообщил, что во время экстремального забега в Хибинских горах погибли участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, еще один человек пострадал, он доставлен в больницу. Мероприятия гонки были отменены, все участники эвакуированы. Следователи возбудили уголовное дело. В МЧС отметили, что мероприятие было проведено вопреки предупреждениям спасателей о неблагоприятной погоде в дни проведения забега.

https://ria.ru/20250706/zabeg-2027484824.html

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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)