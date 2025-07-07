https://ria.ru/20250707/priamure-2027593111.html

В студии Грекова изготовят скульптуры для Амурской области , сообщил Орлов

В студии Грекова изготовят скульптуры для Амурской области , сообщил Орлов - РИА Новости, 07.07.2025

В студии Грекова изготовят скульптуры для Амурской области , сообщил Орлов

Ряд исторических скульптур планируют установить в Благовещенске, их изготовят в студии военных художников имени Грекова в Москве, сообщает правительство... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:33:00+03:00

2025-07-07T09:33:00+03:00

2025-07-07T10:52:00+03:00

амурская область

благовещенск

амурская область

москва

василий орлов (губернатор)

андрей белый (бориc бугаев)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Ряд исторических скульптур планируют установить в Благовещенске, их изготовят в студии военных художников имени Грекова в Москве, сообщает правительство Амурской области. Такие планы губернатор региона Василий Орлов обсудил с художниками и скульпторами студии. "Напротив областного краеведческого музея, в сквере, который как раз благоустраивается, собираемся установить несколько скульптур, посвященных истории города. Также планируем установить памятник Дмитрию Пешкову, который совершил одиночный конный переход от Благовещенска до Санкт-Петербурга. Сейчас администрация города совместно с ЦРТ (Центр развития территорий Амурской области - ред.) подбирают место для памятника. Также в перспективе разработка дизайна мини-скульптур, которые будут установлены в разных точках Благовещенска и привлекут внимание туристов к городским достопримечательностям", - сказал Орлов. Ранее ко Дню Победы специалисты студии Грекова создали мемориальный бронзовый комплекс "Защитники Отечества", его установили на площади Победы в Благовещенске. Он состоит из двух больших барельефных композиций, посвященных истории русского воинства, и трех бронзовых фигур — красноармеец, солдат Великой Отечественной войны и современный герой СВО. Губернатор поблагодарил команду студии за создание комплекса и отметил, что его уже полюбили благовещенцы и гости города. Также глава региона вручил почетные грамоты директору студии Татьяне Самарской, скульптору Алексею Чебаненко, начальнику производственного отдела Григорию Гололобову и архитекторам Алексею Темникову и Андрею Белому.

https://ria.ru/20250701/priamure-2026445768.html

https://ria.ru/20250624/priamure-2025027924.html

благовещенск

амурская область

москва

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благовещенск, амурская область, москва, василий орлов (губернатор), андрей белый (бориc бугаев)