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В студии Грекова изготовят скульптуры для Амурской области , сообщил Орлов - РИА Новости, 07.07.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
09:33 07.07.2025 (обновлено: 10:52 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/priamure-2027593111.html
В студии Грекова изготовят скульптуры для Амурской области , сообщил Орлов
В студии Грекова изготовят скульптуры для Амурской области , сообщил Орлов - РИА Новости, 07.07.2025
В студии Грекова изготовят скульптуры для Амурской области , сообщил Орлов
Ряд исторических скульптур планируют установить в Благовещенске, их изготовят в студии военных художников имени Грекова в Москве, сообщает правительство... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:33:00+03:00
2025-07-07T10:52:00+03:00
амурская область
благовещенск
амурская область
москва
василий орлов (губернатор)
андрей белый (бориc бугаев)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Ряд исторических скульптур планируют установить в Благовещенске, их изготовят в студии военных художников имени Грекова в Москве, сообщает правительство Амурской области. Такие планы губернатор региона Василий Орлов обсудил с художниками и скульпторами студии. "Напротив областного краеведческого музея, в сквере, который как раз благоустраивается, собираемся установить несколько скульптур, посвященных истории города. Также планируем установить памятник Дмитрию Пешкову, который совершил одиночный конный переход от Благовещенска до Санкт-Петербурга. Сейчас администрация города совместно с ЦРТ (Центр развития территорий Амурской области - ред.) подбирают место для памятника. Также в перспективе разработка дизайна мини-скульптур, которые будут установлены в разных точках Благовещенска и привлекут внимание туристов к городским достопримечательностям", - сказал Орлов. Ранее ко Дню Победы специалисты студии Грекова создали мемориальный бронзовый комплекс "Защитники Отечества", его установили на площади Победы в Благовещенске. Он состоит из двух больших барельефных композиций, посвященных истории русского воинства, и трех бронзовых фигур — красноармеец, солдат Великой Отечественной войны и современный герой СВО. Губернатор поблагодарил команду студии за создание комплекса и отметил, что его уже полюбили благовещенцы и гости города. Также глава региона вручил почетные грамоты директору студии Татьяне Самарской, скульптору Алексею Чебаненко, начальнику производственного отдела Григорию Гололобову и архитекторам Алексею Темникову и Андрею Белому.
https://ria.ru/20250701/priamure-2026445768.html
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благовещенск, амурская область, москва, василий орлов (губернатор), андрей белый (бориc бугаев)
Амурская область, Благовещенск, Амурская область, Москва, Василий Орлов (губернатор), Андрей Белый (Бориc Бугаев)
В студии Грекова изготовят скульптуры для Амурской области , сообщил Орлов

Орлов: в студии Грекова изготовят ряд исторических скульптур для Благовещенска

© Фото : Амурская область/ВКонтактеВасилий Орлов обсудил с художниками и скульпторами студии Грекова создание исторических скульптур
Василий Орлов обсудил с художниками и скульпторами студии Грекова создание исторических скульптур - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Амурская область/ВКонтакте
Василий Орлов обсудил с художниками и скульпторами студии Грекова создание исторических скульптур
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Ряд исторических скульптур планируют установить в Благовещенске, их изготовят в студии военных художников имени Грекова в Москве, сообщает правительство Амурской области.
Такие планы губернатор региона Василий Орлов обсудил с художниками и скульпторами студии.
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"Напротив областного краеведческого музея, в сквере, который как раз благоустраивается, собираемся установить несколько скульптур, посвященных истории города. Также планируем установить памятник Дмитрию Пешкову, который совершил одиночный конный переход от Благовещенска до Санкт-Петербурга. Сейчас администрация города совместно с ЦРТ (Центр развития территорий Амурской области - ред.) подбирают место для памятника. Также в перспективе разработка дизайна мини-скульптур, которые будут установлены в разных точках Благовещенска и привлекут внимание туристов к городским достопримечательностям", - сказал Орлов.
Ранее ко Дню Победы специалисты студии Грекова создали мемориальный бронзовый комплекс "Защитники Отечества", его установили на площади Победы в Благовещенске. Он состоит из двух больших барельефных композиций, посвященных истории русского воинства, и трех бронзовых фигур — красноармеец, солдат Великой Отечественной войны и современный герой СВО.
Губернатор поблагодарил команду студии за создание комплекса и отметил, что его уже полюбили благовещенцы и гости города. Также глава региона вручил почетные грамоты директору студии Татьяне Самарской, скульптору Алексею Чебаненко, начальнику производственного отдела Григорию Гололобову и архитекторам Алексею Темникову и Андрею Белому.
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Амурская областьБлаговещенскАмурская областьМоскваВасилий Орлов (губернатор)Андрей Белый (Бориc Бугаев)
 
 
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