https://ria.ru/20250707/poteri-2027692305.html

Миронов призвал возместить пассажирам потери из-за задержек авиарейсов

Миронов призвал возместить пассажирам потери из-за задержек авиарейсов - РИА Новости, 07.07.2025

Миронов призвал возместить пассажирам потери из-за задержек авиарейсов

Правительство России должно компенсировать пассажирам потери из-за массовых задержек и переносов авиарейсов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:54:00+03:00

2025-07-07T15:54:00+03:00

2025-07-07T15:54:00+03:00

россия

сергей миронов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916121808_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_bf43ee645cd81c679a159f7fabe703ba.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство России должно компенсировать пассажирам потери из-за массовых задержек и переносов авиарейсов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Росавиация сообщила, что московский аэропорт "Шереметьево" за первую половину понедельника обслужил более 360 рейсов, из них 54% на прилет, 46% - на вылет, сообщила Росавиация. Утром Росавиация также сообщала, что авиагавань в понедельник планирует обслужить на прилет и вылет более 1 тысячи рейсов. "Призываю правительство РФ компенсировать пассажирам потери из-за массовых задержек и переносов рейсов", - сказал Миронов. Он отметил, что авиакомпании на законных основаниях могут считать отмену рейсов из-за атак беспилотников форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы. Политик напомнил, что к ним относятся в том числе теракты и военные действия, и это может освобождать перевозчиков исполнения обязательств перед пассажирами, которые и будут нести финансовые потери. "Считаю, что в нынешних условиях со стороны государства было бы неправильно перекладывать форс-мажор на людей. Потому что государство обязано защищать граждан от любых преступлений и нападений. Логично, чтобы защита касалась не только жизни и здоровья, но и благосостояния", - добавил депутат. Миронов также подчеркнул, что рассчитывает, что исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин будет уделять самое пристальное внимание вопросам защиты прав пассажиров. "Если для этого необходимо внести изменения в законодательство, фракция СРЗП в Госдуме готова их подготовить. Планируем предметно обсудить эту проблему в ходе консультаций перед утверждением нового министра в нижней палате парламента", - подытожил лидер партии. В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. Кроме того, президент своим указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.

https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей миронов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), госдума рф