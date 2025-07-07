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Миронов призвал возместить пассажирам потери из-за задержек авиарейсов
Миронов призвал возместить пассажирам потери из-за задержек авиарейсов - РИА Новости, 07.07.2025
Миронов призвал возместить пассажирам потери из-за задержек авиарейсов
Правительство России должно компенсировать пассажирам потери из-за массовых задержек и переносов авиарейсов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:54:00+03:00
2025-07-07T15:54:00+03:00
2025-07-07T15:54:00+03:00
россия
сергей миронов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство России должно компенсировать пассажирам потери из-за массовых задержек и переносов авиарейсов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. Росавиация сообщила, что московский аэропорт "Шереметьево" за первую половину понедельника обслужил более 360 рейсов, из них 54% на прилет, 46% - на вылет, сообщила Росавиация. Утром Росавиация также сообщала, что авиагавань в понедельник планирует обслужить на прилет и вылет более 1 тысячи рейсов. "Призываю правительство РФ компенсировать пассажирам потери из-за массовых задержек и переносов рейсов", - сказал Миронов. Он отметил, что авиакомпании на законных основаниях могут считать отмену рейсов из-за атак беспилотников форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы. Политик напомнил, что к ним относятся в том числе теракты и военные действия, и это может освобождать перевозчиков исполнения обязательств перед пассажирами, которые и будут нести финансовые потери. "Считаю, что в нынешних условиях со стороны государства было бы неправильно перекладывать форс-мажор на людей. Потому что государство обязано защищать граждан от любых преступлений и нападений. Логично, чтобы защита касалась не только жизни и здоровья, но и благосостояния", - добавил депутат. Миронов также подчеркнул, что рассчитывает, что исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин будет уделять самое пристальное внимание вопросам защиты прав пассажиров. "Если для этого необходимо внести изменения в законодательство, фракция СРЗП в Госдуме готова их подготовить. Планируем предметно обсудить эту проблему в ходе консультаций перед утверждением нового министра в нижней палате парламента", - подытожил лидер партии. В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. Кроме того, президент своим указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей миронов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), госдума рф
Россия, Сергей Миронов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Госдума РФ
Миронов призвал возместить пассажирам потери из-за задержек авиарейсов
Миронов призвал компенсировать пассажирам потери из-за переносов авиарейсов
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство России должно компенсировать пассажирам потери из-за массовых задержек и переносов авиарейсов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
Росавиация
сообщила, что московский аэропорт "Шереметьево
" за первую половину понедельника обслужил более 360 рейсов, из них 54% на прилет, 46% - на вылет, сообщила Росавиация. Утром Росавиация также сообщала, что авиагавань в понедельник планирует обслужить на прилет и вылет более 1 тысячи рейсов.
"Призываю правительство РФ
компенсировать пассажирам потери из-за массовых задержек и переносов рейсов", - сказал Миронов
.
Он отметил, что авиакомпании на законных основаниях могут считать отмену рейсов из-за атак беспилотников форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы. Политик напомнил, что к ним относятся в том числе теракты и военные действия, и это может освобождать перевозчиков исполнения обязательств перед пассажирами, которые и будут нести финансовые потери.
"Считаю, что в нынешних условиях со стороны государства было бы неправильно перекладывать форс-мажор на людей. Потому что государство обязано защищать граждан от любых преступлений и нападений. Логично, чтобы защита касалась не только жизни и здоровья, но и благосостояния", - добавил депутат.
Миронов также подчеркнул, что рассчитывает, что исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин
будет уделять самое пристальное внимание вопросам защиты прав пассажиров.
"Если для этого необходимо внести изменения в законодательство, фракция СРЗП в Госдуме
готова их подготовить. Планируем предметно обсудить эту проблему в ходе консультаций перед утверждением нового министра в нижней палате парламента", - подытожил лидер партии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин
подписал указ об освобождении Романа Старовойта
от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. Кроме того, президент своим указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.