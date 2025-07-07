Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге отметили рост числа браков за первое полугодие 2025 года - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 07.07.2025 (обновлено: 17:56 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027738503.html
В Петербурге отметили рост числа браков за первое полугодие 2025 года
В Петербурге отметили рост числа браков за первое полугодие 2025 года - РИА Новости, 07.07.2025
В Петербурге отметили рост числа браков за первое полугодие 2025 года
В Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года возросло количество браков и сократилось количество разводов, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:55:00+03:00
2025-07-07T17:56:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021388069_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b415bd7640474e04c4c9d201b8160edf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года возросло количество браков и сократилось количество разводов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "С января по июнь 2025 года в Петербурге зарегистрировали браки свыше 21 тысячи пар. Количество бракосочетаний выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь 2024 года было заключено порядка 20 тысяч браков", - говорится в сообщении. Также в Северной столице по сравнению с первым полугодием 2024 года на 14% сократилось число разводов. "Для нас важно получить такие позитивные данные накануне Дня семьи, любви и верности, который мы отметим завтра, 8 июля. Они не только подтверждают приверженность Петербурга нашим традиционным ценностям, но и показывают эффективность нашей семейной политики за последние годы", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, Северная столица уделяет особое внимание поддержке многодетных и молодых семей. В июне этого года приняты городские законы о введении дополнительной единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для студенток, о расширении программы ипотечного кредитования петербургских многодетных семей, о компенсации в размере 50% стоимости обучения в вузе для ребят из многодетных семей. Отмечается, что Петербург традиционно чествует юбиляров супружеской жизни. В первом квартале 2025 года 21 пара отметила серебряный юбилей, 82 пары – золотой и 7 пар – бриллиантовый. С учетом популярности города, как места проведения свадеб, Петербург создает эксклюзивные условия для заключения брака. С 2021 года молодоженам предоставляется больше возможностей для торжественных церемоний. Во дворцах бракосочетания на Английской набережной и Фурштатской улице в летние месяцы браки регистрируются до 23.00 мск. В летний период отделы-дворцы Пушкинского и Петродворцового районов проводят регистрацию браков сразу в двух залах. Это значительно увеличивает пропускную способность и позволяет большему числу пар связать себя узами брака в памятных местах. В этом году комитет по делам записи актов гражданского состояния предлагает дополнительные слоты для регистрации браков в "красивые даты", такие как 25.03.25, 25.05.25, 25.11.25, а также в День семьи, любви и верности - 08.07.25.
https://ria.ru/20250609/moskva-2021714014.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021388069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_033084c8f2f8c49647275146f1b442ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов
В Петербурге отметили рост числа браков за первое полугодие 2025 года

В Петербурге за полгода выросло число браков и сократилось количество разводов

© РИА Новости / Илья НаймушинМолодожены во время регистрации брака
Молодожены во время регистрации брака - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Молодожены во время регистрации брака. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года возросло количество браков и сократилось количество разводов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"С января по июнь 2025 года в Петербурге зарегистрировали браки свыше 21 тысячи пар. Количество бракосочетаний выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь 2024 года было заключено порядка 20 тысяч браков", - говорится в сообщении.
Также в Северной столице по сравнению с первым полугодием 2024 года на 14% сократилось число разводов.
"Для нас важно получить такие позитивные данные накануне Дня семьи, любви и верности, который мы отметим завтра, 8 июля. Они не только подтверждают приверженность Петербурга нашим традиционным ценностям, но и показывают эффективность нашей семейной политики за последние годы", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Северная столица уделяет особое внимание поддержке многодетных и молодых семей. В июне этого года приняты городские законы о введении дополнительной единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для студенток, о расширении программы ипотечного кредитования петербургских многодетных семей, о компенсации в размере 50% стоимости обучения в вузе для ребят из многодетных семей.
Отмечается, что Петербург традиционно чествует юбиляров супружеской жизни. В первом квартале 2025 года 21 пара отметила серебряный юбилей, 82 пары – золотой и 7 пар – бриллиантовый.
С учетом популярности города, как места проведения свадеб, Петербург создает эксклюзивные условия для заключения брака. С 2021 года молодоженам предоставляется больше возможностей для торжественных церемоний. Во дворцах бракосочетания на Английской набережной и Фурштатской улице в летние месяцы браки регистрируются до 23.00 мск. В летний период отделы-дворцы Пушкинского и Петродворцового районов проводят регистрацию браков сразу в двух залах. Это значительно увеличивает пропускную способность и позволяет большему числу пар связать себя узами брака в памятных местах. В этом году комитет по делам записи актов гражданского состояния предлагает дополнительные слоты для регистрации браков в "красивые даты", такие как 25.03.25, 25.05.25, 25.11.25, а также в День семьи, любви и верности - 08.07.25.
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Москве зарегистрировали рекордное количество браков
9 июня, 09:23
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала