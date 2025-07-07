В Петербурге отметили рост числа браков за первое полугодие 2025 года
В Петербурге за полгода выросло число браков и сократилось количество разводов
Молодожены во время регистрации брака. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года возросло количество браков и сократилось количество разводов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"С января по июнь 2025 года в Петербурге зарегистрировали браки свыше 21 тысячи пар. Количество бракосочетаний выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь 2024 года было заключено порядка 20 тысяч браков", - говорится в сообщении.
Также в Северной столице по сравнению с первым полугодием 2024 года на 14% сократилось число разводов.
"Для нас важно получить такие позитивные данные накануне Дня семьи, любви и верности, который мы отметим завтра, 8 июля. Они не только подтверждают приверженность Петербурга нашим традиционным ценностям, но и показывают эффективность нашей семейной политики за последние годы", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Северная столица уделяет особое внимание поддержке многодетных и молодых семей. В июне этого года приняты городские законы о введении дополнительной единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для студенток, о расширении программы ипотечного кредитования петербургских многодетных семей, о компенсации в размере 50% стоимости обучения в вузе для ребят из многодетных семей.
Отмечается, что Петербург традиционно чествует юбиляров супружеской жизни. В первом квартале 2025 года 21 пара отметила серебряный юбилей, 82 пары – золотой и 7 пар – бриллиантовый.
С учетом популярности города, как места проведения свадеб, Петербург создает эксклюзивные условия для заключения брака. С 2021 года молодоженам предоставляется больше возможностей для торжественных церемоний. Во дворцах бракосочетания на Английской набережной и Фурштатской улице в летние месяцы браки регистрируются до 23.00 мск. В летний период отделы-дворцы Пушкинского и Петродворцового районов проводят регистрацию браков сразу в двух залах. Это значительно увеличивает пропускную способность и позволяет большему числу пар связать себя узами брака в памятных местах. В этом году комитет по делам записи актов гражданского состояния предлагает дополнительные слоты для регистрации браков в "красивые даты", такие как 25.03.25, 25.05.25, 25.11.25, а также в День семьи, любви и верности - 08.07.25.