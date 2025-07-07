https://ria.ru/20250707/peterburg-2027715941.html

VK Fest прошёл в Санкт-Петербурге и собрал 70 тысяч

VK Fest прошёл в Санкт-Петербурге и собрал 70 тысяч - РИА Новости, 07.07.2025

VK Fest прошёл в Санкт-Петербурге и собрал 70 тысяч

5 и 6 июля крупнейший open-air страны прошёл в Санкт-Петербурге. Для гостей выступили Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, IOWA, Ваня Дмитриенко, Mary... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:07:00+03:00

2025-07-07T17:07:00+03:00

2025-07-07T17:07:00+03:00

санкт-петербург

россия

челябинск

сергей лазарев

полина гагарина

хаски (дмитрий кузнецов)

мариинский театр

манеж

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. 5 и 6 июля крупнейший open-air страны прошёл в Санкт-Петербурге. Для гостей выступили Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, IOWA, Ваня Дмитриенко, Mary Gu, Три дня дождя, Хаски, Клава Кока, ZOLOTO, "Комната культуры", BEARWOLF, Антоха МС и "несекретный" гость Егор Крид — его имя не объявляли до выхода к зрителям. Ведущими Синей сцены стали Ида Галич и Ксения Собчак. На сцене инфлюенсеров Tamik, Серёжа ОМГ, Даник и Аня Виноград поучаствовали в челленджах с поклонниками."В Петербурге всегда классно: мы приезжаем домой, здесь всё родное, душевное. Здесь VK Fest принимают как ни в одном другом городе, и мы чувствуем большую отдачу от гостей фестиваля. За два дня выступили десятки артистов: и ZOLOTO, и ANNA ASTI, и Сергей Лазарев, и долгожданный „несекретный“ гость. Впервые для VK Fest в Северной столице мы подготовили такой сюрприз и, судя по реакции, — угадали с выбором артиста. Спасибо всем 70 тысячам классных людей, которые провели с нами эти выходные на фестивале!" — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.Полина Гагарина открыла фестиваль гимном России и исполнила самые яркие хиты. В музыкальной программе прозвучали премьеры: треки с новых альбомов эксклюзивно для гостей VK Fest исполнили Сергей Лазарев ("Тут или там"), Хаски ("Колобок") и ST ("Питер — Москва").Во второй день на музыкальной сцене раскрыли главную тайну петербургского VK Fest: за маской "несекретного" гостя скрывался Егор Крид. Именно его последние три года чаще всего просили пригласить на фестиваль в официальных сообществах события.На электронной сцене Радио Рекорд сеты сыграли Xtralovable, КТО DJ?, Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G., FEEL, DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.За два дня на сценах VK Fest выступили 135 артистов. Среди них были дебютанты фестиваля: впервые перед его гостями спели Полина Гагарина, Сергей Лазарев, BEARWOLF, ZOLOTO, NEMIGA, Элли на маковом поле и Marytale.На сцене в зоне инфлюенсеров выступили Betsy, Юлия Годунова, Kamil&Aminka, Леон Кемстач и Аня Руднева. За интерактив со зрителями отвечали ведущие Карина Кросс, Илья Куруч, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Алексей Столяров, Никита Сударь и Наташа Гасанханова. В специальных корнерах прошли автограф-сессии с Оксаной Самойловой, Джиганом, Клавой Кокой, Бустером, Rakhim, ZLATA & MIROSLAVA, Adrenalin House, Ильёй Куручем, Никитой Сударем, Аней Pokrov, MILANA STAR, ЮЛЕЙ ГАВРИЛИНОЙ, Аминой TENDERLYBAE, Betsy, ЦУ Е ФА, АСЛАНОМ ШУКАШЕЙ, Вадимом Спириденковым, Кариной Кросс, "Импровизаторами", Utopia Show.В этом году на VK Fest открылось интерактивное пространство Дом инфлюенсеров — там гости фестиваля и блогеры вместе участвовали в активностях. Tamik, Серёжа ОМГ, Даник, Аня Виноград снялись с поклонниками в челленджах. МИЛАНА ХАМЕТОВА и Ваша Милаша пообщались с фанатами в зоне "Красота", ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Anastasia Rudova и Настя Рыжик — в зоне "Мода". На фестивале работала студия "По каверочку": здесь NANSI & SIDOROV сняли специальные выпуски своего шоу, а гости записывали каверы на любимые песни.В VK Лектории спикеры поговорили про русский балет, жизнь иностранцев в России, облик современного Петербурга и заработок в видеоиграх. Культурный код Северной столицы Ксения Собчак обсудила с первой солисткой Мариинского театра Марией Хоревой, директором ЦВЗ "Манеж" Анной Яловой, директором театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Евгением Малыгиным и совладельцем галереи KGallery Кристиной Березовской. Про конкурентоспособность российской сборной по хоккею поговорили капитан ХК "Металлург" Егор Яковлев, защитник клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Александр Никишин и автор проекта "Всё хОКкей" Иван Трегубов. Роза Сябитова рассказала, как найти пару в эпоху социальных сетей.На фестивале развернулись зоны "Творчество", "Развлечения", "Спорт", "Драйв", "Видеоигры", "Технологии", "Дети" и "Косплей" — здесь прошли сотни активностей. Свою программу представил Фандом Фест ВКонтакте: в зоне косплея отдельное фан-пространство было оформлено в коллаборации с Genshin Impact. Посетители фестиваля в Петербурге встретились с игроками спортивных клубов системы "Зенит" и виртуально проехали по главной трассе автодрома "Игора Драйв". На площадках прошли выступления кавер-дэнс-команд, ретроигры, а на стенде СПбГУПТД тестировали уникальную роборуку. На специальной инфостойке от платформы MAX гости могли воспользоваться быстрым Wi-Fi, чтобы оставаться всегда на связи.VK Fest 2025 уже прошёл в Челябинске, Сириусе и Казани. Завершится фестивальный тур в московских "Лужниках" 19 и 20 июля. Билеты доступны на vkfest.ru

санкт-петербург

россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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