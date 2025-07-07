https://ria.ru/20250707/peterburg-2027649266.html

В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса

В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса - РИА Новости, 07.07.2025

В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса

Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, которые избили женщину-водителя троллейбуса после ее замечания о неоплате проезда, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:14:00+03:00

2025-07-07T13:14:00+03:00

2025-07-07T13:16:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, которые избили женщину-водителя троллейбуса после ее замечания о неоплате проезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратилась с ушибами 62-летняя женщина, работающая водителем троллейбуса №1. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение. "Пострадавшая сообщила, что 4 июля в 00.00 на остановке "улица Летчика Тихомирова" она была избита неизвестными после замечания о неоплате проезда", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка, полиция ищет участников нападения на водителя.

https://ria.ru/20250707/taksist-2027608616.html

санкт-петербург

красносельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, красносельский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)