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В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса - РИА Новости, 07.07.2025
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13:14 07.07.2025 (обновлено: 13:16 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027649266.html
В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса
В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса - РИА Новости, 07.07.2025
В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса
Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, которые избили женщину-водителя троллейбуса после ее замечания о неоплате проезда, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:14:00+03:00
2025-07-07T13:16:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, которые избили женщину-водителя троллейбуса после ее замечания о неоплате проезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратилась с ушибами 62-летняя женщина, работающая водителем троллейбуса №1. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение. "Пострадавшая сообщила, что 4 июля в 00.00 на остановке "улица Летчика Тихомирова" она была избита неизвестными после замечания о неоплате проезда", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка, полиция ищет участников нападения на водителя.
https://ria.ru/20250707/taksist-2027608616.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге избили женщину — водителя троллейбуса

В Петербурге избили водителя троллейбуса после замечания о неоплате проезда

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет неизвестных, которые избили женщину-водителя троллейбуса после ее замечания о неоплате проезда, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратилась с ушибами 62-летняя женщина, работающая водителем троллейбуса №1. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение.
"Пострадавшая сообщила, что 4 июля в 00.00 на остановке "улица Летчика Тихомирова" она была избита неизвестными после замечания о неоплате проезда", – говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка, полиция ищет участников нападения на водителя.
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