https://ria.ru/20250707/peterburg-2027642682.html
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев - РИА Новости, 07.07.2025
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев
Сильный ветер в Санкт-Петербурге за минувшую пятницу повалили 496 деревьев, до сих пор в некоторых парках и скверах до сих пор продолжается вывоз поваленных... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:54:00+03:00
2025-07-07T12:54:00+03:00
2025-07-07T12:54:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угроза наводнения в петербурге (2025)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027142384_0:498:960:1038_1920x0_80_0_0_be757b17a552a9e7b15dbd73a817438e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге за минувшую пятницу повалили 496 деревьев, до сих пор в некоторых парках и скверах до сих пор продолжается вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности, сообщил городской комитет по благоустройству. Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу на Петербург обрушился ураганный ветер. Городские сады и парки временно закрывали. Больше всего ураган нанес урон деревьям в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. "Минувшая неделя стала одной из самых сложных по погодным условиям. Всего в пятницу Петербург лишился 496 деревьев, падали конструкции, были выбиты стекла нескольких остановочных павильонов. Коммунальные службы оперативно устраняли последствия сильнейшего шторма, возвращали все на свои места, дорожники действовали совместно с садово-парковыми предприятиями, МЧС и энергетиками", - говорится в сообщении. Отмечается, что на многих территориях зеленых насаждений до сих пор продолжается вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить порядок в парках и скверах. Кроме того, Северную столицу накрыла серия обильных дождей, за 7 дней выпало более 30 мм, из которых почти 20 мм - в воскресенье. Коммунальные бригады особое внимание уделили содержанию элементов системы водоотведения. Потребовалось прочистить полторы тысячи патрубков и решеток. Всего за этот период на полигон вывезено 1100 кубометров мусора и более 1300 тонн смета с автомобильных дорог.
https://ria.ru/20250705/peterburg-2027371637.html
санкт-петербург
приморский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027142384_0:408:960:1128_1920x0_80_0_0_a42302967e6b710d9b78d720e5d40d21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, приморский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев
Сильный ветер в Петербурге за минувшую пятницу повалил 496 деревьев