https://ria.ru/20250707/peterburg-2027642682.html

В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев

В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев - РИА Новости, 07.07.2025

В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев

Сильный ветер в Санкт-Петербурге за минувшую пятницу повалили 496 деревьев, до сих пор в некоторых парках и скверах до сих пор продолжается вывоз поваленных... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:54:00+03:00

2025-07-07T12:54:00+03:00

2025-07-07T12:54:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

приморский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге за минувшую пятницу повалили 496 деревьев, до сих пор в некоторых парках и скверах до сих пор продолжается вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности, сообщил городской комитет по благоустройству. Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу на Петербург обрушился ураганный ветер. Городские сады и парки временно закрывали. Больше всего ураган нанес урон деревьям в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. "Минувшая неделя стала одной из самых сложных по погодным условиям. Всего в пятницу Петербург лишился 496 деревьев, падали конструкции, были выбиты стекла нескольких остановочных павильонов. Коммунальные службы оперативно устраняли последствия сильнейшего шторма, возвращали все на свои места, дорожники действовали совместно с садово-парковыми предприятиями, МЧС и энергетиками", - говорится в сообщении. Отмечается, что на многих территориях зеленых насаждений до сих пор продолжается вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить порядок в парках и скверах. Кроме того, Северную столицу накрыла серия обильных дождей, за 7 дней выпало более 30 мм, из которых почти 20 мм - в воскресенье. Коммунальные бригады особое внимание уделили содержанию элементов системы водоотведения. Потребовалось прочистить полторы тысячи патрубков и решеток. Всего за этот период на полигон вывезено 1100 кубометров мусора и более 1300 тонн смета с автомобильных дорог.

https://ria.ru/20250705/peterburg-2027371637.html

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, санкт-петербург, приморский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)