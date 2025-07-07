Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027642682.html
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев - РИА Новости, 07.07.2025
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев
Сильный ветер в Санкт-Петербурге за минувшую пятницу повалили 496 деревьев, до сих пор в некоторых парках и скверах до сих пор продолжается вывоз поваленных... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:54:00+03:00
2025-07-07T12:54:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угроза наводнения в петербурге (2025)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027142384_0:498:960:1038_1920x0_80_0_0_be757b17a552a9e7b15dbd73a817438e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге за минувшую пятницу повалили 496 деревьев, до сих пор в некоторых парках и скверах до сих пор продолжается вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности, сообщил городской комитет по благоустройству. Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу на Петербург обрушился ураганный ветер. Городские сады и парки временно закрывали. Больше всего ураган нанес урон деревьям в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. "Минувшая неделя стала одной из самых сложных по погодным условиям. Всего в пятницу Петербург лишился 496 деревьев, падали конструкции, были выбиты стекла нескольких остановочных павильонов. Коммунальные службы оперативно устраняли последствия сильнейшего шторма, возвращали все на свои места, дорожники действовали совместно с садово-парковыми предприятиями, МЧС и энергетиками", - говорится в сообщении. Отмечается, что на многих территориях зеленых насаждений до сих пор продолжается вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить порядок в парках и скверах. Кроме того, Северную столицу накрыла серия обильных дождей, за 7 дней выпало более 30 мм, из которых почти 20 мм - в воскресенье. Коммунальные бригады особое внимание уделили содержанию элементов системы водоотведения. Потребовалось прочистить полторы тысячи патрубков и решеток. Всего за этот период на полигон вывезено 1100 кубометров мусора и более 1300 тонн смета с автомобильных дорог.
https://ria.ru/20250705/peterburg-2027371637.html
санкт-петербург
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027142384_0:408:960:1128_1920x0_80_0_0_a42302967e6b710d9b78d720e5d40d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, приморский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В Петербурге ураган повалил почти 500 деревьев

Сильный ветер в Петербурге за минувшую пятницу повалил 496 деревьев

© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаПоследствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Сильный ветер в Санкт-Петербурге за минувшую пятницу повалили 496 деревьев, до сих пор в некоторых парках и скверах до сих пор продолжается вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности, сообщил городской комитет по благоустройству.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу на Петербург обрушился ураганный ветер. Городские сады и парки временно закрывали. Больше всего ураган нанес урон деревьям в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах.
"Минувшая неделя стала одной из самых сложных по погодным условиям. Всего в пятницу Петербург лишился 496 деревьев, падали конструкции, были выбиты стекла нескольких остановочных павильонов. Коммунальные службы оперативно устраняли последствия сильнейшего шторма, возвращали все на свои места, дорожники действовали совместно с садово-парковыми предприятиями, МЧС и энергетиками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на многих территориях зеленых насаждений до сих пор продолжается вывоз поваленных стволов и обследование на предмет аварийности. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы восстановить порядок в парках и скверах.
Кроме того, Северную столицу накрыла серия обильных дождей, за 7 дней выпало более 30 мм, из которых почти 20 мм - в воскресенье. Коммунальные бригады особое внимание уделили содержанию элементов системы водоотведения. Потребовалось прочистить полторы тысячи патрубков и решеток. Всего за этот период на полигон вывезено 1100 кубометров мусора и более 1300 тонн смета с автомобильных дорог.
Последствия сильного ветра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В Петербурге после шторма открыли все парки и сады
5 июля, 14:19
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПриморский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Угроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала