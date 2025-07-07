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Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска
Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска - РИА Новости, 07.07.2025
Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска
Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево"... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:31:00+03:00
2025-07-07T06:31:00+03:00
2025-07-07T06:31:00+03:00
новосибирск
санкт-петербург
улан-удэ
толмачево (аэропорт)
общество
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России. Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.
https://ria.ru/20250706/rosaviatsija-2027534667.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, санкт-петербург, улан-удэ, толмачево (аэропорт), общество
Новосибирск, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Толмачево (аэропорт), Общество
Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска
Из-за тумана задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска