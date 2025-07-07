https://ria.ru/20250707/novosibirsk-2027576634.html

Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска

Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска - РИА Новости, 07.07.2025

Задерживается прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска

Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево"... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:31:00+03:00

2025-07-07T06:31:00+03:00

2025-07-07T06:31:00+03:00

новосибирск

санкт-петербург

улан-удэ

толмачево (аэропорт)

общество

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России. Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.

https://ria.ru/20250706/rosaviatsija-2027534667.html

новосибирск

санкт-петербург

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирск, санкт-петербург, улан-удэ, толмачево (аэропорт), общество