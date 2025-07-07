https://ria.ru/20250707/nikitin-2027793141.html
Никитин призвал развивать железнодорожную отрасль
Никитин призвал развивать железнодорожную отрасль - РИА Новости, 07.07.2025
Никитин призвал развивать железнодорожную отрасль
Железнодорожную отрасль в России необходимо развивать и нельзя допускать в ней искусственных ограничений, такое мнение выразил РИА Новости и.о. министра... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:50:00+03:00
2025-07-07T23:50:00+03:00
2025-07-07T23:50:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Железнодорожную отрасль в России необходимо развивать и нельзя допускать в ней искусственных ограничений, такое мнение выразил РИА Новости и.о. министра транспорта РФ Андрей Никитин по итогам встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме. "Что касается железных дорог - благодарю вас за внимание к этой теме. Железнодорожную отрасль необходимо развивать, и здесь нельзя допускать искусственных ограничений", - сказал Никитин. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились, а заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу рассмотрения представленной председателем правительства РФ кандидатуры на должность федерального министра состоится во вторник. Президент РФ Владимир Путин своим указом ранее назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Глава государства также отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027614736.html
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политика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, лдпр
Политика, Россия, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР
Никитин призвал развивать железнодорожную отрасль
И.о. министра транспорта Никитин: железнодорожную отрасль необходимо развивать