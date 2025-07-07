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Никитин призвал обеспечить безопасность в небе - РИА Новости, 07.07.2025
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23:33 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027791237.html
Никитин призвал обеспечить безопасность в небе
Никитин призвал обеспечить безопасность в небе - РИА Новости, 07.07.2025
Никитин призвал обеспечить безопасность в небе
Необходимо обеспечить безопасность и при этом не препятствовать развитию новых технологий в небе, такое мнение выразил РИА Новости и.о. министра транспорта РФ... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:33:00+03:00
2025-07-07T23:33:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
госдума рф
лдпр
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Необходимо обеспечить безопасность и при этом не препятствовать развитию новых технологий в небе, такое мнение выразил РИА Новости и.о. министра транспорта РФ Андрей Никитин по итогам встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились, а заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу рассмотрения представленной председателем правительства РФ кандидатуры на должность федерального министра состоится во вторник. "Нам с вами необходимо, учитывая задачи, поставленные президентом, найти баланс. С одной стороны, у нас есть понятие "бесшовное цифровое небо". С другой - необходимо обеспечить стопроцентное соблюдение требований безопасности, при этом одновременно не препятствовать развитию новых технологий", - сказал Никитин. В мае издание РБК сообщало, что АО "ГЛОНАСС", "Платформа НТИ" и рабочая группа подготовили проект концепции "Цифрового неба России". В эту концепцию объединяет все существующие технологии и платформы из сфер воздушного, космического и цифрового пространств в общую среду.
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россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, госдума рф, лдпр, безопасность
Россия, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Госдума РФ, ЛДПР, Безопасность
Никитин призвал обеспечить безопасность в небе

И.о. министра транспорта Никитин призвал обеспечить безопасность в небе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Необходимо обеспечить безопасность и при этом не препятствовать развитию новых технологий в небе, такое мнение выразил РИА Новости и.о. министра транспорта РФ Андрей Никитин по итогам встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились, а заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры по вопросу рассмотрения представленной председателем правительства РФ кандидатуры на должность федерального министра состоится во вторник.
"Нам с вами необходимо, учитывая задачи, поставленные президентом, найти баланс. С одной стороны, у нас есть понятие "бесшовное цифровое небо". С другой - необходимо обеспечить стопроцентное соблюдение требований безопасности, при этом одновременно не препятствовать развитию новых технологий", - сказал Никитин.
В мае издание РБК сообщало, что АО "ГЛОНАСС", "Платформа НТИ" и рабочая группа подготовили проект концепции "Цифрового неба России". В эту концепцию объединяет все существующие технологии и платформы из сфер воздушного, космического и цифрового пространств в общую среду.
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Госдума намерена оперативно рассмотреть вопрос о новом главе Минтранса
Вчера, 13:35
 
РоссияАндрей Никитин (политик)Михаил МишустинГосдума РФЛДПРБезопасность
 
 
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