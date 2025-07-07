https://ria.ru/20250707/nikitin-2027782212.html

ЛДПР поддержит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

ЛДПР поддержит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025

ЛДПР поддержит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Андрея Никитина на пост главы министерства транспорта РФ, сообщил РИА Новости глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:28:00+03:00

2025-07-07T21:28:00+03:00

2025-07-07T21:28:00+03:00

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леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Андрея Никитина на пост главы министерства транспорта РФ, сообщил РИА Новости глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта", - сказал он РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме провела встречу с кандидатом в министры транспорта Андреем Никитиным. Стороны обсудили широкий круг тем — от транспортной безопасности и системы "Платон" до развития железных дорог и беспилотных технологий, сообщила пресс-служба фракции. Слуцкий подтвердил системный характер взаимодействия с министерством. "Объём работы фракции ЛДПР в Государственной Думе с Минтрансом — большой. Практически по всем приоритетам мы находимся в тесном контакте. Надо — встретимся у нас. Надо — на площадке Минтранса. По необходимости — в любой момент, в режиме реального времени. На фракцию ЛДПР можно рассчитывать", - добавил он. Пресс-служба кабмина сообщала ранее, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html

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