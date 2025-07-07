Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса
Мишустин внес в ГД кандидатуру Никитина на пост министра транспорта
Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщила пресс-служба кабмина.
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"Председатель правительства Михаил Мишустин в соответствии с частью 2 статьи 112 Конституции внес в Государственную думу кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Ранее 7 июля указом президента он был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса", — отметили там.
Путин своим указом сегодня назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства также отмечал, что готов поддержать его назначение главой ведомства при одобрении парламента.
В понедельник от должности главы Минтранса освободили Романа Старовойта.
Что известно о Никитине
- Родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления.
- Имеет ученую степень доктора экономических наук.
- В 2000-2010-х годах работал на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях.
- С 2011-го по 2017-й — гендиректор Агентства стратегических инициатив.
- С февраля 2017-го по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области.
- Затем был назначен на должность замминистра транспорта, курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса, разработку и реализацию стратегии его развития.
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