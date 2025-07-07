https://ria.ru/20250707/nikitin-2027711273.html

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:51:00+03:00

2025-07-07T16:51:00+03:00

2025-07-07T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин в соответствии с частью 2 статьи 112 Конституции внес в Государственную думу кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Ранее 7 июля указом президента он был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса", — отметили там.Путин своим указом сегодня назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства также отмечал, что готов поддержать его назначение главой ведомства при одобрении парламента.Что известно о Никитине

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027639523.html

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html

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