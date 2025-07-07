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Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
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16:51 07.07.2025 (обновлено: 19:08 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027711273.html
Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса
Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса
Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:51:00+03:00
2025-07-07T19:08:00+03:00
политика
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин в соответствии с частью 2 статьи 112 Конституции внес в Государственную думу кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Ранее 7 июля указом президента он был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса", — отметили там.Путин своим указом сегодня назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства также отмечал, что готов поддержать его назначение главой ведомства при одобрении парламента.Что известно о Никитине
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027639523.html
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политика, андрей никитин (политик), госдума рф, россия, михаил мишустин, москва, новгородская область, государственный университет управления
Политика, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ, Россия, Михаил Мишустин, Москва, Новгородская область, Государственный университет управления
Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность главы Минтранса

Мишустин внес в ГД кандидатуру Никитина на пост министра транспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуме кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Председатель правительства Михаил Мишустин в соответствии с частью 2 статьи 112 Конституции внес в Государственную думу кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Ранее 7 июля указом президента он был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса", — отметили там.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Вчера, 12:44
Путин своим указом сегодня назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства также отмечал, что готов поддержать его назначение главой ведомства при одобрении парламента.

В понедельник от должности главы Минтранса освободили Романа Старовойта.

Что известно о Никитине

  • Родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления.
  • Имеет ученую степень доктора экономических наук.
  • В 2000-2010-х годах работал на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях.
  • С 2011-го по 2017-й — гендиректор Агентства стратегических инициатив.
  • С февраля 2017-го по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области.
  • Затем был назначен на должность замминистра транспорта, курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса, разработку и реализацию стратегии его развития.
И.о. министра транспорта Российской Федерации Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Андрея Никитина
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ПолитикаАндрей Никитин (политик)Госдума РФРоссияМихаил МишустинМоскваНовгородская областьГосударственный университет управления
 
 
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