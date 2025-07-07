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Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
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12:44 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027639523.html
Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса
Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса
Рабочие качества и опыт назначенного на должность исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина, по мнению президента России Владимира Путина, РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:44:00+03:00
2025-07-07T12:44:00+03:00
политика
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рабочие качества и опыт назначенного на должность исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина, по мнению президента России Владимира Путина, будут сейчас наилучшим образом способствовать тому, чтобы Минтранс России выполнял свои функции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил Никитина и.о. главы министерства. "В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство, важнейшее ведомство, как сказал президент, выполняло свои задачи и функции", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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политика, россия, андрей никитин (политик), владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса

Песков: опыт Никитина поможет Минтрансу выполнять свои функции

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рабочие качества и опыт назначенного на должность исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина, по мнению президента России Владимира Путина, будут сейчас наилучшим образом способствовать тому, чтобы Минтранс России выполнял свои функции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил Никитина и.о. главы министерства.
"В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство, важнейшее ведомство, как сказал президент, выполняло свои задачи и функции", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
И.о. министра транспорта Российской Федерации Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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