https://ria.ru/20250707/nikitin-2027639523.html

Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса

Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025

Песков прокомментировал назначение Никитина и.о. главы Минтранса

Рабочие качества и опыт назначенного на должность исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина, по мнению президента России Владимира Путина, РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:44:00+03:00

2025-07-07T12:44:00+03:00

2025-07-07T12:44:00+03:00

политика

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рабочие качества и опыт назначенного на должность исполняющего обязанности министра транспорта РФ Андрея Никитина, по мнению президента России Владимира Путина, будут сейчас наилучшим образом способствовать тому, чтобы Минтранс России выполнял свои функции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил Никитина и.о. главы министерства. "В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будет наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство, важнейшее ведомство, как сказал президент, выполняло свои задачи и функции", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, андрей никитин (политик), владимир путин, дмитрий песков