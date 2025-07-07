https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616687.html

Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта

Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта - РИА Новости, 07.07.2025

Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов поддержать назначение Андрея Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:08:00+03:00

2025-07-07T11:08:00+03:00

2025-07-07T11:30:00+03:00

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политика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов поддержать назначение Андрея Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента."Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые, личные качества и результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки, намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу. И в случае, если депутаты поддержат, то и я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства", - сказал Путин во время встречи с Никитиным.Путин своим указом ранее назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ.В понедельник Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616018.html

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россия, политика, андрей никитин (политик), владимир путин, роман старовойт