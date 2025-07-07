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Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта - РИА Новости, 07.07.2025
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11:08 07.07.2025 (обновлено: 11:30 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616687.html
Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта
Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта - РИА Новости, 07.07.2025
Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов поддержать назначение Андрея Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:08:00+03:00
2025-07-07T11:30:00+03:00
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политика
андрей никитин (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов поддержать назначение Андрея Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента."Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые, личные качества и результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки, намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу. И в случае, если депутаты поддержат, то и я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства", - сказал Путин во время встречи с Никитиным.Путин своим указом ранее назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ.В понедельник Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года.
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россия, политика, андрей никитин (политик), владимир путин, роман старовойт
Россия, Политика, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Роман Старовойт
Путин поддержит назначение Никитина министром транспорта

Путин выступит за назначение Никитина главой Минтранса при поддержке парламента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов поддержать назначение Андрея Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента.
"Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые, личные качества и результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки, намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу. И в случае, если депутаты поддержат, то и я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства", - сказал Путин во время встречи с Никитиным.
Путин своим указом ранее назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ.
В понедельник Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин и Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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