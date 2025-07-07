https://ria.ru/20250707/mvf-2027559802.html

МВФ действует в пользу развитых стран, заявил президент Бразилии

МВФ действует в пользу развитых стран, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 07.07.2025

МВФ действует в пользу развитых стран, заявил президент Бразилии

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:53:00+03:00

2025-07-07T00:53:00+03:00

2025-07-07T00:53:00+03:00

бразилия

сша

рио-де-жанейро (город)

луис инасиу лула да силва

брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя неравенство, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Структуры Всемирного банка и МВФ поддерживают обратный план Маршалла, в котором развивающиеся экономики финансируют более развитый мир. Международные потоки помощи сократились, а стоимость долга для беднейших стран выросла", - заявил бразильский лидер, выступая на сессии саммита БРИКС, посвященной укреплению многосторонности, экономическим и финансовым вопросам. По словам президента, действующая до сих пор неолиберальная модель усугубляет неравенство в мире. Как отметил Лула да Силва, с 2015 года 3 тысячи мировых миллиардеров заработали 6,5 триллионов долларов США. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html

https://ria.ru/20250707/briks-2027556318.html

бразилия

сша

рио-де-жанейро (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бразилия, сша, рио-де-жанейро (город), луис инасиу лула да силва, брикс, мвф, всемирный банк, в мире