https://ria.ru/20250707/mvf-2027559802.html
МВФ действует в пользу развитых стран, заявил президент Бразилии
МВФ действует в пользу развитых стран, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 07.07.2025
МВФ действует в пользу развитых стран, заявил президент Бразилии
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:53:00+03:00
2025-07-07T00:53:00+03:00
2025-07-07T00:53:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддерживают "обратный план Маршалла", действуя в пользу развитых стран за счет развивающихся и усугубляя неравенство, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Структуры Всемирного банка и МВФ поддерживают обратный план Маршалла, в котором развивающиеся экономики финансируют более развитый мир. Международные потоки помощи сократились, а стоимость долга для беднейших стран выросла", - заявил бразильский лидер, выступая на сессии саммита БРИКС, посвященной укреплению многосторонности, экономическим и финансовым вопросам. По словам президента, действующая до сих пор неолиберальная модель усугубляет неравенство в мире. Как отметил Лула да Силва, с 2015 года 3 тысячи мировых миллиардеров заработали 6,5 триллионов долларов США. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, сша, рио-де-жанейро (город), луис инасиу лула да силва, брикс, мвф, всемирный банк, в мире
Бразилия, США, Рио-де-Жанейро (город), Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, МВФ, Всемирный банк, В мире
МВФ действует в пользу развитых стран, заявил президент Бразилии
Лула да Силва: МВФ действует по обратному плану Маршалла в пользу развитых стран