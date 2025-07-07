Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания россиян
Москалькова: Алиева пообещала принять меры для восстановления справедливости
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно ответила на ее обращение в связи с задержаниями россиян и пообещала принять все необходимые меры для восстановления справедливости.
Ранее Москалькова направила омбудсмену Азербайджана Алиевой обращение в связи с задержанием россиян в республике и попросила ее помочь восстановить права задержанных.
"Я обратилась к своей коллеге Сабине Алиевой, уполномоченному по правам человека Республики Азербайджан, с просьбой проверить, принять в рамках ее компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных", - сказала федеральный омбудсмен, комментируя ситуацию с задержаниями россиян в Азербайджане.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
При этом 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.