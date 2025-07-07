https://ria.ru/20250707/minprosveschenie-2027555735.html

Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов

Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов - РИА Новости, 07.07.2025

Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов

Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.07.2025

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2025-07-07T00:03:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства. "Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе", - говорится в сообщении. Уточняется, что горячая линия будет работать с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни. "Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250519/mishustin--2017777794.html

https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, школа