https://ria.ru/20250707/minprosveschenie-2027555735.html
Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов
Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов - РИА Новости, 07.07.2025
Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов
Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:03:00+03:00
2025-07-07T00:03:00+03:00
2025-07-07T00:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства. "Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе", - говорится в сообщении. Уточняется, что горячая линия будет работать с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни. "Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20250519/mishustin--2017777794.html
https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, школа
Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов
Минпросвещения запустило горячую линию для быстрого поиска учителей в школы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства.
"Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горячая линия будет работать с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни.
"Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения", - отметили в министерстве.