В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС
МИД Китая: механизм БРИКС не направлен против какой-либо страны
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами, он не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля.
"Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны", — сказала Мао Нин.
По ее словам, "что касается введения пошлин, Китай неоднократно разъяснял свою позицию, в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм — это путь в никуда".
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают с учетом интересов друг друга.