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В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
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10:58 07.07.2025 (обновлено: 16:24 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/mid-2027613843.html
В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС
В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС
Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами, он не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:58:00+03:00
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китай
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ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами, он не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля. "Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны", — сказала Мао Нин. По ее словам, "что касается введения пошлин, Китай неоднократно разъяснял свою позицию, в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм — это путь в никуда". Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают с учетом интересов друг друга.
https://ria.ru/20250707/tramp-2027600658.html
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сша, китай, мао нин, дональд трамп, брикс
США, Китай, Мао Нин, Дональд Трамп, БРИКС
В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС

МИД Китая: механизм БРИКС не направлен против какой-либо страны

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами, он не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля.
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"Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны", — сказала Мао Нин.
По ее словам, "что касается введения пошлин, Китай неоднократно разъяснял свою позицию, в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм — это путь в никуда".
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают с учетом интересов друг друга.
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