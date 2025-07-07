Медведев считает, что глава Еврокомиссии сохранит должность
Медведев: для фон дер Ляйен наступает спидошлиц и краснофай
© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вполне вероятно, сохранит должность, хотя "осадочек" из-за истории с закупками вакцины Pfizer в период пандемии остался.
"Похоже, злобная тётка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объёмах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для неё процесса. Уже на этой неделе судьбу Урсулки будет решать бессмысленный и беспощадный Европарламент", — написал он в своём Telegram-канале.
Зампред не исключил, что ей удастся сохранить пост, но "тем не менее осадочек остался".
"Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймёт)", — добавил Медведев.
В понедельник Европарламент на сессии в Страсбурге обсудит вынесение главе ЕК вотума недоверия из-за серьезных нарушений при закупках вакцин в период пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что обсуждение обвинений в адрес фон дер Ляйен пройдет около 18.00 по местному времени (19.00 мск). Однако голосование по вотуму состоится только в четверг в 12.00 по местному времени (13.00 мск).
Слова "спидошлиц" и "краснофай" прозвучали в сообщении радиостанции УВБ-76, известной также как радиостанция "Судного дня". Ее так называют из-за существующей версии, что она — часть системы "Мертвая рука".
"Мертвая рука" — полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.