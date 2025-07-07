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Медведев считает, что глава Еврокомиссии сохранит должность - РИА Новости, 07.07.2025
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11:38 07.07.2025 (обновлено: 12:16 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/medvedev--2027623240.html
Медведев считает, что глава Еврокомиссии сохранит должность
Медведев считает, что глава Еврокомиссии сохранит должность - РИА Новости, 07.07.2025
Медведев считает, что глава Еврокомиссии сохранит должность
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вполне вероятно, сохранит должность, хотя... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:38:00+03:00
2025-07-07T12:16:00+03:00
европарламент
урсула фон дер ляйен
дмитрий медведев
страсбург
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вполне вероятно, сохранит должность, хотя "осадочек" из-за истории с закупками вакцины Pfizer в период пандемии остался. "Похоже, злобная тётка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объёмах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для неё процесса. Уже на этой неделе судьбу Урсулки будет решать бессмысленный и беспощадный Европарламент", — написал он в своём Telegram-канале. Зампред не исключил, что ей удастся сохранить пост, но "тем не менее осадочек остался"."Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймёт)", — добавил Медведев.В понедельник Европарламент на сессии в Страсбурге обсудит вынесение главе ЕК вотума недоверия из-за серьезных нарушений при закупках вакцин в период пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что обсуждение обвинений в адрес фон дер Ляйен пройдет около 18.00 по местному времени (19.00 мск). Однако голосование по вотуму состоится только в четверг в 12.00 по местному времени (13.00 мск).Слова "спидошлиц" и "краснофай" прозвучали в сообщении радиостанции УВБ-76, известной также как радиостанция "Судного дня". Ее так называют из-за существующей версии, что она — часть системы "Мертвая рука".
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европарламент, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, страсбург, россия, еврокомиссия, в мире
Европарламент, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, Страсбург, Россия, Еврокомиссия, В мире
Медведев считает, что глава Еврокомиссии сохранит должность

Медведев: для фон дер Ляйен наступает спидошлиц и краснофай

© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вполне вероятно, сохранит должность, хотя "осадочек" из-за истории с закупками вакцины Pfizer в период пандемии остался.
"Похоже, злобная тётка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объёмах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для неё процесса. Уже на этой неделе судьбу Урсулки будет решать бессмысленный и беспощадный Европарламент", — написал он в своём Telegram-канале.
Зампред не исключил, что ей удастся сохранить пост, но "тем не менее осадочек остался".
"Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймёт)", — добавил Медведев.
В понедельник Европарламент на сессии в Страсбурге обсудит вынесение главе ЕК вотума недоверия из-за серьезных нарушений при закупках вакцин в период пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что обсуждение обвинений в адрес фон дер Ляйен пройдет около 18.00 по местному времени (19.00 мск). Однако голосование по вотуму состоится только в четверг в 12.00 по местному времени (13.00 мск).
Слова "спидошлиц" и "краснофай" прозвучали в сообщении радиостанции УВБ-76, известной также как радиостанция "Судного дня". Ее так называют из-за существующей версии, что она — часть системы "Мертвая рука".

"Мертвая рука" — полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.

Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом из-за Украины
3 июля, 17:47
 
ЕвропарламентУрсула фон дер ЛяйенДмитрий МедведевСтрасбургРоссияЕврокомиссияВ мире
 
 
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