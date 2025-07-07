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Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается - РИА Новости, 07.07.2025
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10:08 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/medvedchuk-2027599993.html
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается - РИА Новости, 07.07.2025
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается
Конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:08:00+03:00
2025-07-07T10:08:00+03:00
в мире
украина
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виктор медведчук
дональд трамп
владимир путин
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Пока он (президент США Дональд Трамп – ред.) думает, маневрирует, конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, поскольку даже их обсуждение ударит по репутации многих западных политиков. Именно поэтому Трамп и говорит о (экс-президенте США Джо) Байдене, о том, что это его война", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам Медведчука, конфликт на Украине планирует, оплачивает и контролирует коллективный Запад, а Зеленский только поставляет туда пушечное мясо в виде украинских граждан. И если он перестанет это делать, то его сменят на "другого клоуна", и сегодня ситуация к этому располагает как никогда. Потому что Зеленский всем уже давно всем надоел, у него нет козырей. Его заявления о необходимости встретиться с президентом России Владимиром Путиным пустые, ему нечего предложить, потому что военными и политическими процессами на Украине управляет не он. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков ранее заявил, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине – устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации.
https://ria.ru/20250707/tramp-2027585966.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
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в мире, украина, сша, россия, виктор медведчук, дональд трамп, владимир путин, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, США, Россия, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, Владимир Путин, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается

Медведчук: конфликт на Украине не заканчивается, так как не устранены причины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Пока он (президент США Дональд Трамп – ред.) думает, маневрирует, конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, поскольку даже их обсуждение ударит по репутации многих западных политиков. Именно поэтому Трамп и говорит о (экс-президенте США Джо) Байдене, о том, что это его война", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами пула Белого дома. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине
Вчера, 09:00
По словам Медведчука, конфликт на Украине планирует, оплачивает и контролирует коллективный Запад, а Зеленский только поставляет туда пушечное мясо в виде украинских граждан. И если он перестанет это делать, то его сменят на "другого клоуна", и сегодня ситуация к этому располагает как никогда. Потому что Зеленский всем уже давно всем надоел, у него нет козырей. Его заявления о необходимости встретиться с президентом России Владимиром Путиным пустые, ему нечего предложить, потому что военными и политическими процессами на Украине управляет не он.
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков ранее заявил, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине – устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияВиктор МедведчукДональд ТрампВладимир ПутинОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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