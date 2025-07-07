https://ria.ru/20250707/medvedchuk-2027599993.html

Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается

Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается - РИА Новости, 07.07.2025

Медведчук рассказал, почему конфликт на Украине не заканчивается

Конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:08:00+03:00

2025-07-07T10:08:00+03:00

2025-07-07T10:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Пока он (президент США Дональд Трамп – ред.) думает, маневрирует, конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, поскольку даже их обсуждение ударит по репутации многих западных политиков. Именно поэтому Трамп и говорит о (экс-президенте США Джо) Байдене, о том, что это его война", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам Медведчука, конфликт на Украине планирует, оплачивает и контролирует коллективный Запад, а Зеленский только поставляет туда пушечное мясо в виде украинских граждан. И если он перестанет это делать, то его сменят на "другого клоуна", и сегодня ситуация к этому располагает как никогда. Потому что Зеленский всем уже давно всем надоел, у него нет козырей. Его заявления о необходимости встретиться с президентом России Владимиром Путиным пустые, ему нечего предложить, потому что военными и политическими процессами на Украине управляет не он. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков ранее заявил, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине – устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации.

https://ria.ru/20250707/tramp-2027585966.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

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в мире, украина, сша, россия, виктор медведчук, дональд трамп, владимир путин, оппозиционная платформа - за жизнь