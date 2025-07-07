https://ria.ru/20250707/lnr-2027662430.html

СМИ рассказали о реакции Киева на освобождение ЛНР

СМИ рассказали о реакции Киева на освобождение ЛНР - РИА Новости, 07.07.2025

СМИ рассказали о реакции Киева на освобождение ЛНР

ВСУ активизировали атаки на мирное российское население в отместку за освобождение ЛНР, пишет бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:15:00+03:00

2025-07-07T14:15:00+03:00

2025-07-07T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ активизировали атаки на мирное российское население в отместку за освобождение ЛНР, пишет бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Активизация обстрелов совпала с официальным подтверждением полного освобождения территории Луганской Народной Республики российскими войсками. Однако это достижение, по-видимому, вызвало враждебную реакцию Киева, который начал вымещать свое недовольство на населенных пунктах ДНР, которые все еще находятся недалеко от линии фронта", — говорится в публикации.Лейрос добавил, что киевский режим выбрал тактику атак на гражданских из-за неспособности остановить наступление. Он отметил, что это свидетельствует о растущем отчаянии украинских властей перед лицом неминуемой победы России.Глава ЛНР Леонид Пасечник 30 июня сообщил, что ВС России взяли под контроль всю территорию республики.С конца прошлого года российские военные нарастили темпы наступления в Донбассе. В январе бойцы освободили Новоегоровку в ЛНР, а в конце февраля — Новолюбовку. Еще до этого, в декабре, министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что ВСУ контролируют менее одного процента территории региона.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027637595.html

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027603754.html

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в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия