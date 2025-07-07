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СМИ рассказали о реакции Киева на освобождение ЛНР - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 07.07.2025 (обновлено: 23:31 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lnr-2027662430.html
СМИ рассказали о реакции Киева на освобождение ЛНР
СМИ рассказали о реакции Киева на освобождение ЛНР - РИА Новости, 07.07.2025
СМИ рассказали о реакции Киева на освобождение ЛНР
ВСУ активизировали атаки на мирное российское население в отместку за освобождение ЛНР, пишет бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:15:00+03:00
2025-07-07T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ активизировали атаки на мирное российское население в отместку за освобождение ЛНР, пишет бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Активизация обстрелов совпала с официальным подтверждением полного освобождения территории Луганской Народной Республики российскими войсками. Однако это достижение, по-видимому, вызвало враждебную реакцию Киева, который начал вымещать свое недовольство на населенных пунктах ДНР, которые все еще находятся недалеко от линии фронта", — говорится в публикации.Лейрос добавил, что киевский режим выбрал тактику атак на гражданских из-за неспособности остановить наступление. Он отметил, что это свидетельствует о растущем отчаянии украинских властей перед лицом неминуемой победы России.Глава ЛНР Леонид Пасечник 30 июня сообщил, что ВС России взяли под контроль всю территорию республики.С конца прошлого года российские военные нарастили темпы наступления в Донбассе. В январе бойцы освободили Новоегоровку в ЛНР, а в конце февраля — Новолюбовку. Еще до этого, в декабре, министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что ВСУ контролируют менее одного процента территории региона.
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027637595.html
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украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия
СМИ рассказали о реакции Киева на освобождение ЛНР

Strategic Culture: ВСУ усилили атаки на гражданских в ДНР из-за освобождения ЛНР

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ активизировали атаки на мирное российское население в отместку за освобождение ЛНР, пишет бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Активизация обстрелов совпала с официальным подтверждением полного освобождения территории Луганской Народной Республики российскими войсками. Однако это достижение, по-видимому, вызвало враждебную реакцию Киева, который начал вымещать свое недовольство на населенных пунктах ДНР, которые все еще находятся недалеко от линии фронта", — говорится в публикации.
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Лейрос добавил, что киевский режим выбрал тактику атак на гражданских из-за неспособности остановить наступление. Он отметил, что это свидетельствует о растущем отчаянии украинских властей перед лицом неминуемой победы России.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 30 июня сообщил, что ВС России взяли под контроль всю территорию республики.
С конца прошлого года российские военные нарастили темпы наступления в Донбассе. В январе бойцы освободили Новоегоровку в ЛНР, а в конце февраля — Новолюбовку. Еще до этого, в декабре, министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что ВСУ контролируют менее одного процента территории региона.
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