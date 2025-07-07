https://ria.ru/20250707/lavrov-2027737960.html
Лавров встретился с президентом Боливии на полях саммита БРИКС
Лавров встретился с президентом Боливии на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров встретился с президентом Боливии на полях саммита БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:54:00+03:00
2025-07-07T17:54:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – 7 июл, РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом встречи они обменялись краткими приветствиями и рукопожатием. Встреча продолжилась в закрытом от прессы режиме. Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250707/konferentsiya-2027728172.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), египет, оаэ, сергей лавров, брикс
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Египет, ОАЭ, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров встретился с президентом Боливии на полях саммита БРИКС
Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Арсе на полях саммита БРИКС