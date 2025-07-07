https://ria.ru/20250707/lavrov-2027724826.html
Лавров призвал к координации действий БРИКС по реформе ВОЗ
Лавров призвал к координации действий БРИКС по реформе ВОЗ - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров призвал к координации действий БРИКС по реформе ВОЗ
Важно противодействовать попыткам ряда стран подчинить своим интересам работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:30:00+03:00
2025-07-07T17:30:00+03:00
2025-07-07T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Важно противодействовать попыткам ряда стран подчинить своим интересам работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, предложив обеспечить координацию действий БРИКС по вопросам реформы организации. "Важно противодействовать попыткам ряда государств подчинить своим интересам деятельность ВОЗ, особенно в сфере биологических технологий, использовать организацию в откровенно геополитических целях", - сказал Лавров на сессии саммита БРИКС. Российская сторона предлагает обеспечить координацию действий сообщества БРИКС по вопросам реформы ВОЗ с целью содействовать ее возвращению к базовому мандату, охране здоровья людей путем борьбы с заболеваниями и мониторингу санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, отметил он. Министр добавил, что в сентябре этого года в Кронштадте планируется провести международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера. "Мы ждем всех наших партнеров", - подчеркнул он, говоря об этих учениях. Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250205/onischenko-1997469859.html
https://ria.ru/20250407/voz-2009791878.html
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Лавров на саммите БРИКС
Лавров на саммите БРИКС
2025-07-07T17:30
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в мире, россия, кронштадт, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, брикс, воз, саммит брикс в бразилии
В мире, Россия, Кронштадт, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, БРИКС, ВОЗ, Саммит БРИКС в Бразилии
Лавров призвал к координации действий БРИКС по реформе ВОЗ
Лавров: важно противодействовать попыткам стран подчинить ВОЗ своим интересам