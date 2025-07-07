Лавров призвал ускорить согласование позиций БРИКС по вопросу ВТО
Лавров: важно ускорить согласование позиций стран БРИКС по вопросу ВТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Россия считает важным ускорить согласование совместных позиций стран БРИКС по вопросу ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Схожая ситуация складывается и в ВТО. Серьезный ущерб мировой торговле наносит продолжающаяся долгие годы блокировка органа ВТО по разрешению споров наряду с введением всё новых дискриминационных мер в отношении развивающихся стран, таких как пресловутый пограничный корректирующий механизм ЕС. В 2024 году был запущен неформальный механизм консультаций БРИКС по вопросам ВТО, который успешно развивается под бразильским председательством. Считаем важным ускорить согласование совместных позиций и приступить к их практической реализации", - сказал он на II сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект".
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Всё большую остроту приобретают проблемы финансирования развития, отметил он.
"Не имея достаточных собственных средств и возможности получать кредиты на приемлемых условиях, страны Глобального юга вынуждены полагаться на официальную помощь развитию. А она в силу двойных стандартов Запада всё больше обусловливается политическими соображениями. Для примера – в 2023 году МВФ одобрил беспрецедентный кредит Украине на 15,6 миллиардов долларов (577% страновой квоты). Это более трети от годового объема всех программ Фонда. По линии Всемирного банка с начала 2022 года заявлено о выделении Украине почти 54 миллиарда долларов. В совокупности эти суммы вдвое превышают ежегодные объемы ассигнований по линии Бреттон-Вудских структур всем странам Африки", - подчеркнул он.
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