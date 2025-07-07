https://ria.ru/20250707/lavrov-2027557785.html

Лавров призвал ускорить согласование позиций БРИКС по вопросу ВТО

Лавров призвал ускорить согласование позиций БРИКС по вопросу ВТО - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров призвал ускорить согласование позиций БРИКС по вопросу ВТО

Россия считает важным ускорить согласование совместных позиций стран БРИКС по вопросу ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:23:00+03:00

2025-07-07T00:23:00+03:00

2025-07-07T00:23:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Россия считает важным ускорить согласование совместных позиций стран БРИКС по вопросу ВТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Схожая ситуация складывается и в ВТО. Серьезный ущерб мировой торговле наносит продолжающаяся долгие годы блокировка органа ВТО по разрешению споров наряду с введением всё новых дискриминационных мер в отношении развивающихся стран, таких как пресловутый пограничный корректирующий механизм ЕС. В 2024 году был запущен неформальный механизм консультаций БРИКС по вопросам ВТО, который успешно развивается под бразильским председательством. Считаем важным ускорить согласование совместных позиций и приступить к их практической реализации", - сказал он на II сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Всё большую остроту приобретают проблемы финансирования развития, отметил он. "Не имея достаточных собственных средств и возможности получать кредиты на приемлемых условиях, страны Глобального юга вынуждены полагаться на официальную помощь развитию. А она в силу двойных стандартов Запада всё больше обусловливается политическими соображениями. Для примера – в 2023 году МВФ одобрил беспрецедентный кредит Украине на 15,6 миллиардов долларов (577% страновой квоты). Это более трети от годового объема всех программ Фонда. По линии Всемирного банка с начала 2022 года заявлено о выделении Украине почти 54 миллиарда долларов. В совокупности эти суммы вдвое превышают ежегодные объемы ассигнований по линии Бреттон-Вудских структур всем странам Африки", - подчеркнул он. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250519/spor-2017908943.html

https://ria.ru/20250706/lavrov-2027555333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, египет, сергей лавров, брикс, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире, саммит брикс в бразилии