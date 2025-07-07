Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ опасными - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027557455.html
Лавров назвал попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ опасными
Лавров назвал попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ опасными - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров назвал попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ опасными
Попытки ряда стран искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) опасны и обречены на провал,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:23:00+03:00
2025-07-07T00:23:00+03:00
в мире
россия
рио-де-жанейро (город)
египет
сергей лавров
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570689382_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_09410760524bea13fb7b00f61b13b97d.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Попытки ряда стран искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) опасны и обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Продвигаемые рядом стран келейные инициативы с ограниченным составом "приглашенных" для продвижения неконсенсусных подходов чреваты самыми серьезными последствиями. Крайне опасны и обречены на провал попытки искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов", - сказал Лавров в ходе выступления на II сессии саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Он отметил, что ИИ становится критически важной технологией и, по экспертным оценкам, его вклад в мировой валовый продукт составит порядка 20 триллионов долларов уже к 2030 году. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250706/briks-2027550692.html
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html
россия
рио-де-жанейро (город)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570689382_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_49d34034b3916cf82d725f6e0fc50ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, рио-де-жанейро (город), египет, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Египет, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров назвал попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ опасными

Лавров: попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ обречены на провал

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Попытки ряда стран искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) опасны и обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Продвигаемые рядом стран келейные инициативы с ограниченным составом "приглашенных" для продвижения неконсенсусных подходов чреваты самыми серьезными последствиями. Крайне опасны и обречены на провал попытки искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов", - сказал Лавров в ходе выступления на II сессии саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект".
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Страны БРИКС согласовали заявление о глобальном управлении ИИ
Вчера, 22:49
Он отметил, что ИИ становится критически важной технологией и, по экспертным оценкам, его вклад в мировой валовый продукт составит порядка 20 триллионов долларов уже к 2030 году.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин
Вчера, 01:00
 
В миреРоссияРио-де-Жанейро (город)ЕгипетСергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала