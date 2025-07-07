https://ria.ru/20250707/lavrov-2027557455.html

Лавров назвал попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ опасными

Лавров назвал попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ опасными - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров назвал попытки изолировать страны от процессов в сфере ИИ опасными

Попытки ряда стран искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) опасны и обречены на провал,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:23:00+03:00

2025-07-07T00:23:00+03:00

2025-07-07T00:23:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Попытки ряда стран искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) опасны и обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Продвигаемые рядом стран келейные инициативы с ограниченным составом "приглашенных" для продвижения неконсенсусных подходов чреваты самыми серьезными последствиями. Крайне опасны и обречены на провал попытки искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов", - сказал Лавров в ходе выступления на II сессии саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Он отметил, что ИИ становится критически важной технологией и, по экспертным оценкам, его вклад в мировой валовый продукт составит порядка 20 триллионов долларов уже к 2030 году. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/briks-2027550692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, рио-де-жанейро (город), египет, сергей лавров, брикс