Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития
Лавров назвал ситуацию с госдолгом США выходящей из-под контроля
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Символика БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – 7 июл, РИА Новости. Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития на фоне событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Первыми признаками сбоев в этой модели (глобализации с преобладающей ролью стран Запада - ред.) были экономические кризисы последних десятилетий. Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила её фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано", - сказал он на II сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект".
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Еще один негативный фактор – стремительное нарастание долгового бремени, отметил министр.
"С 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти", - указал министр.
"Неудивительно поэтому, что мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития. Именно страны Глобального Юга и Востока становятся главной движущей силой глобального экономического роста. Повышается роль региональных объединений, таких как Африканский союз, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС, ЕврАзЭС", - отметил Лавров.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.