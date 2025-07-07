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Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития - РИА Новости, 07.07.2025
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00:17 07.07.2025 (обновлено: 00:42 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027557066.html
Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития
Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития
Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития на фоне событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2025
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2025-07-07T00:42:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – 7 июл, РИА Новости. Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития на фоне событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Первыми признаками сбоев в этой модели (глобализации с преобладающей ролью стран Запада - ред.) были экономические кризисы последних десятилетий. Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила её фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано", - сказал он на II сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Еще один негативный фактор – стремительное нарастание долгового бремени, отметил министр. "С 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти", - указал министр. "Неудивительно поэтому, что мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития. Именно страны Глобального Юга и Востока становятся главной движущей силой глобального экономического роста. Повышается роль региональных объединений, таких как Африканский союз, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС, ЕврАзЭС", - отметил Лавров. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027555333.html
https://ria.ru/20250706/briks-2027542487.html
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россия, сша, восток, сергей лавров, брикс, африканский союз, селак, в мире
Россия, США, Восток, Сергей Лавров, БРИКС, Африканский союз, СЕЛАК, В мире
Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития

Лавров назвал ситуацию с госдолгом США выходящей из-под контроля

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Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – 7 июл, РИА Новости. Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития на фоне событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Первыми признаками сбоев в этой модели (глобализации с преобладающей ролью стран Запада - ред.) были экономические кризисы последних десятилетий. Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила её фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано", - сказал он на II сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Лавров рассказал о товарообороте с БРИКС
Вчера, 23:58
Еще один негативный фактор – стремительное нарастание долгового бремени, отметил министр.
"С 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти", - указал министр.
"Неудивительно поэтому, что мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития. Именно страны Глобального Юга и Востока становятся главной движущей силой глобального экономического роста. Повышается роль региональных объединений, таких как Африканский союз, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС, ЕврАзЭС", - отметил Лавров.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
БРИКС призвала к отмене односторонних экономических санкций
Вчера, 21:11
 
РоссияСШАВостокСергей ЛавровБРИКСАфриканский союзСЕЛАКВ мире
 
 
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