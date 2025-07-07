https://ria.ru/20250707/lavrov-2027556131.html

Традиционная модель глобализации уходит в прошлое, заявил Лавров

Традиционная модель глобализации уходит в прошлое, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025

Традиционная модель глобализации уходит в прошлое, заявил Лавров

Традиционная модель глобализации с преобладающей ролью так называемых развитых государств Запада уходит в прошлое, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:06:00+03:00

2025-07-07T00:06:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Традиционная модель глобализации с преобладающей ролью так называемых развитых государств Запада уходит в прошлое, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Укрепление многостороннего миропорядка в условиях коренных трансформаций международной системы является одной из важнейших задач, стоящих перед объединением БРИКС и всем международным сообществом в целом. Многополярность – это не выбор, а объективная реальность, которая приходит на смену устаревшей неолиберальной модели, построенной по сути на неоколониальных практиках. Традиционная парадигма глобализации с преобладающей ролью так называемых развитых государств Запада уходит в прошлое", - сказал он на II сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/briks-2027551604.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, египет, оаэ, сергей лавров, брикс