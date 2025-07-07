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Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя - РИА Новости, 07.07.2025
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15:43 07.07.2025 (обновлено: 18:07 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/krym-2027686154.html
Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя
Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя - РИА Новости, 07.07.2025
Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале о готовности открыть аэропорт Симферополя. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:43:00+03:00
2025-07-07T18:07:00+03:00
симферополь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
республика крым
сергей аксенов (политик)
владимир путин
общество
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале о готовности открыть аэропорт Симферополя."При получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта" , — написал он.По его словам, несмотря на временное закрытие по соображениям безопасности, идут работы по содержанию воздушной гавани. Сотрудники повышают уровень квалификации, практикуются в других аэропортах страны.Как сообщили в Росавиации, глава ведомства Дмитрий Ядров встретился с Сергеем Аксеновым, они обсудили готовность аэропорта возобновить работу. "Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова", — отметил Ядров.Глава Росавиации подчеркнул, что аэропорту уделяют должное внимание, после открытия пассажиропоток превысит прежние рекордные показатели.
https://ria.ru/20250619/krym-2023790653.html
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симферополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, сергей аксенов (политик), владимир путин, общество
Симферополь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Общество
Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя

Глава Крыма Аксенов заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя. Архивное фото
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале о готовности открыть аэропорт Симферополя.
"При получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта" , — написал он.
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По его словам, несмотря на временное закрытие по соображениям безопасности, идут работы по содержанию воздушной гавани. Сотрудники повышают уровень квалификации, практикуются в других аэропортах страны.
Как сообщили в Росавиации, глава ведомства Дмитрий Ядров встретился с Сергеем Аксеновым, они обсудили готовность аэропорта возобновить работу.
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"Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова", — отметил Ядров.
Глава Росавиации подчеркнул, что аэропорту уделяют должное внимание, после открытия пассажиропоток превысит прежние рекордные показатели.
Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Цветок считается символом чистоты — название происходит от латинского lavare ("мыть"). В Древнем Риме его использовали для ароматизации терм.

Девушка на лавандовом поле в Крыму

Цветок считается символом чистоты — название происходит от латинского lavare ("мыть"). В Древнем Риме его использовали для ароматизации терм.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Бактерицидные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства лаванды были известны еще в Древнем Египте. Ее применяли для бальзамирования и приготовления благовоний.

Девушка на лавандовом поле в Крыму

Бактерицидные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства лаванды были известны еще в Древнем Египте. Ее применяли для бальзамирования и приготовления благовоний.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Крыму растет лаванда аптечная, узколистная, адаптированная к местному климату.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

В Крыму растет лаванда аптечная, узколистная, адаптированная к местному климату.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В СССР лаванду и розу в Крыму высаживали на более чем десяти тысячах гектаров. Их эфирные масла добавляли в косметику и экспортировали.

Плантация лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

В СССР лаванду и розу в Крыму высаживали на более чем десяти тысячах гектаров. Их эфирные масла добавляли в косметику и экспортировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сейчас хозяйства предлагают экскурсии с мастер-классами по сбору цветов и дистилляции масла — например, в селе Тургеневка Белогорского района.

Девушка на лавандовом поле в Крыму

Сейчас хозяйства предлагают экскурсии с мастер-классами по сбору цветов и дистилляции масла — например, в селе Тургеневка Белогорского района.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Лавандовые масло, букеты, саше, мыло — любимые сувениры для туристов.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Лавандовые масло, букеты, саше, мыло — любимые сувениры для туристов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высоко ценится и крымский лавандовый мед — ароматный и лечебный.

Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Высоко ценится и крымский лавандовый мед — ароматный и лечебный.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Цветение начинается в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца, когда поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Цветение начинается в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца, когда поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Есть специальные карты, где отмечены десятки полей лаванды, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, у Алушты, Севастополя и Тарханкута.

Художник рисует картину у плантаций с лавандой в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Есть специальные карты, где отмечены десятки полей лаванды, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, у Алушты, Севастополя и Тарханкута.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В селе Тургеневка Белогорского района — одно из самых больших лавандовых полей в Европе.

Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

В селе Тургеневка Белогорского района — одно из самых больших лавандовых полей в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас — в основном хаотично. Туристы говорят, что в Провансе плантации выглядят более ухоженными, но слишком широкие междурядья портят впечатление.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас — в основном хаотично. Туристы говорят, что в Провансе плантации выглядят более ухоженными, но слишком широкие междурядья портят впечатление.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
11 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские поля растекаются по просторам фиолетовым морем.

Дети на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Российские поля растекаются по просторам фиолетовым морем.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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12 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В середине июля цветы начинают усыхать, сереют. Их собирают комбайнами и отправляют на переработку.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

В середине июля цветы начинают усыхать, сереют. Их собирают комбайнами и отправляют на переработку.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

С 2010-х и особенно в 2020-х площади под лаванду увеличиваются, фермеры вновь высаживают ее в предгорьях Демерджи и долинах у подножия Чатыр-Дага.

Девушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

С 2010-х и особенно в 2020-х площади под лаванду увеличиваются, фермеры вновь высаживают ее в предгорьях Демерджи и долинах у подножия Чатыр-Дага.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Экономика Крыма тесно связана с этим растением. Старейшее предприятие "Крымская Роза", основанное в 1928 году в поселке Научный, продолжает производство эфирных масел и косметики.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Экономика Крыма тесно связана с этим растением. Старейшее предприятие "Крымская Роза", основанное в 1928 году в поселке Научный, продолжает производство эфирных масел и косметики.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 15

Цветок считается символом чистоты — название происходит от латинского lavare ("мыть"). В Древнем Риме его использовали для ароматизации терм.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 15

Бактерицидные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства лаванды были известны еще в Древнем Египте. Ее применяли для бальзамирования и приготовления благовоний.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 15

В Крыму растет лаванда аптечная, узколистная, адаптированная к местному климату.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 15

В СССР лаванду и розу в Крыму высаживали на более чем десяти тысячах гектаров. Их эфирные масла добавляли в косметику и экспортировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 15

Сейчас хозяйства предлагают экскурсии с мастер-классами по сбору цветов и дистилляции масла — например, в селе Тургеневка Белогорского района.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 15

Лавандовые масло, букеты, саше, мыло — любимые сувениры для туристов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 15

Высоко ценится и крымский лавандовый мед — ароматный и лечебный.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Цветение начинается в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца, когда поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 15

Есть специальные карты, где отмечены десятки полей лаванды, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, у Алушты, Севастополя и Тарханкута.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 15

В селе Тургеневка Белогорского района — одно из самых больших лавандовых полей в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 15

Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас — в основном хаотично. Туристы говорят, что в Провансе плантации выглядят более ухоженными, но слишком широкие междурядья портят впечатление.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
11 из 15

Российские поля растекаются по просторам фиолетовым морем.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
12 из 15

В середине июля цветы начинают усыхать, сереют. Их собирают комбайнами и отправляют на переработку.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
13 из 15

С 2010-х и особенно в 2020-х площади под лаванду увеличиваются, фермеры вновь высаживают ее в предгорьях Демерджи и долинах у подножия Чатыр-Дага.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
14 из 15

Экономика Крыма тесно связана с этим растением. Старейшее предприятие "Крымская Роза", основанное в 1928 году в поселке Научный, продолжает производство эфирных масел и косметики.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
СимферопольФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Республика КрымСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинОбщество
 
 
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