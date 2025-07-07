https://ria.ru/20250707/krym-2027686154.html

Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя

Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя - РИА Новости, 07.07.2025

Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале о готовности открыть аэропорт Симферополя. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:43:00+03:00

2025-07-07T15:43:00+03:00

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симферополь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

республика крым

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале о готовности открыть аэропорт Симферополя."При получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта" , — написал он.По его словам, несмотря на временное закрытие по соображениям безопасности, идут работы по содержанию воздушной гавани. Сотрудники повышают уровень квалификации, практикуются в других аэропортах страны.Как сообщили в Росавиации, глава ведомства Дмитрий Ядров встретился с Сергеем Аксеновым, они обсудили готовность аэропорта возобновить работу. "Занимаемся вопросами по его поддержке и дальнейшему развитию. Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова", — отметил Ядров.Глава Росавиации подчеркнул, что аэропорту уделяют должное внимание, после открытия пассажиропоток превысит прежние рекордные показатели.

https://ria.ru/20250619/krym-2023790653.html

https://ria.ru/20250702/krym-2026787686.html

симферополь

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симферополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, сергей аксенов (политик), владимир путин, общество