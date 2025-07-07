Глава Крыма заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя

Глава Крыма Аксенов заявил о готовности открыть аэропорт Симферополя
Цветок считается символом чистоты — название происходит от латинского lavare ("мыть"). В Древнем Риме его использовали для ароматизации терм.
Цветок считается символом чистоты — название происходит от латинского lavare ("мыть"). В Древнем Риме его использовали для ароматизации терм.
Бактерицидные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства лаванды были известны еще в Древнем Египте. Ее применяли для бальзамирования и приготовления благовоний.
Бактерицидные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства лаванды были известны еще в Древнем Египте. Ее применяли для бальзамирования и приготовления благовоний.
В Крыму растет лаванда аптечная, узколистная, адаптированная к местному климату.
В Крыму растет лаванда аптечная, узколистная, адаптированная к местному климату.
В СССР лаванду и розу в Крыму высаживали на более чем десяти тысячах гектаров. Их эфирные масла добавляли в косметику и экспортировали.
В СССР лаванду и розу в Крыму высаживали на более чем десяти тысячах гектаров. Их эфирные масла добавляли в косметику и экспортировали.
Сейчас хозяйства предлагают экскурсии с мастер-классами по сбору цветов и дистилляции масла — например, в селе Тургеневка Белогорского района.
Сейчас хозяйства предлагают экскурсии с мастер-классами по сбору цветов и дистилляции масла — например, в селе Тургеневка Белогорского района.
Лавандовые масло, букеты, саше, мыло — любимые сувениры для туристов.
Лавандовые масло, букеты, саше, мыло — любимые сувениры для туристов.
Высоко ценится и крымский лавандовый мед — ароматный и лечебный.
Высоко ценится и крымский лавандовый мед — ароматный и лечебный.
Цветение начинается в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца, когда поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового.
Цветение начинается в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца, когда поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового.
Есть специальные карты, где отмечены десятки полей лаванды, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, у Алушты, Севастополя и Тарханкута.
Есть специальные карты, где отмечены десятки полей лаванды, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, у Алушты, Севастополя и Тарханкута.
В селе Тургеневка Белогорского района — одно из самых больших лавандовых полей в Европе.
В селе Тургеневка Белогорского района — одно из самых больших лавандовых полей в Европе.
Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас — в основном хаотично. Туристы говорят, что в Провансе плантации выглядят более ухоженными, но слишком широкие междурядья портят впечатление.
Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас — в основном хаотично. Туристы говорят, что в Провансе плантации выглядят более ухоженными, но слишком широкие междурядья портят впечатление.
Российские поля растекаются по просторам фиолетовым морем.
Российские поля растекаются по просторам фиолетовым морем.
В середине июля цветы начинают усыхать, сереют. Их собирают комбайнами и отправляют на переработку.
В середине июля цветы начинают усыхать, сереют. Их собирают комбайнами и отправляют на переработку.
С 2010-х и особенно в 2020-х площади под лаванду увеличиваются, фермеры вновь высаживают ее в предгорьях Демерджи и долинах у подножия Чатыр-Дага.
С 2010-х и особенно в 2020-х площади под лаванду увеличиваются, фермеры вновь высаживают ее в предгорьях Демерджи и долинах у подножия Чатыр-Дага.
Экономика Крыма тесно связана с этим растением. Старейшее предприятие "Крымская Роза", основанное в 1928 году в поселке Научный, продолжает производство эфирных масел и косметики.
Экономика Крыма тесно связана с этим растением. Старейшее предприятие "Крымская Роза", основанное в 1928 году в поселке Научный, продолжает производство эфирных масел и косметики.
Цветок считается символом чистоты — название происходит от латинского lavare ("мыть"). В Древнем Риме его использовали для ароматизации терм.
Бактерицидные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства лаванды были известны еще в Древнем Египте. Ее применяли для бальзамирования и приготовления благовоний.
В Крыму растет лаванда аптечная, узколистная, адаптированная к местному климату.
В СССР лаванду и розу в Крыму высаживали на более чем десяти тысячах гектаров. Их эфирные масла добавляли в косметику и экспортировали.
Сейчас хозяйства предлагают экскурсии с мастер-классами по сбору цветов и дистилляции масла — например, в селе Тургеневка Белогорского района.
Лавандовые масло, букеты, саше, мыло — любимые сувениры для туристов.
Высоко ценится и крымский лавандовый мед — ароматный и лечебный.
Цветение начинается в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца, когда поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового.
Есть специальные карты, где отмечены десятки полей лаванды, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, у Алушты, Севастополя и Тарханкута.
В селе Тургеневка Белогорского района — одно из самых больших лавандовых полей в Европе.
Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас — в основном хаотично. Туристы говорят, что в Провансе плантации выглядят более ухоженными, но слишком широкие междурядья портят впечатление.
Российские поля растекаются по просторам фиолетовым морем.
В середине июля цветы начинают усыхать, сереют. Их собирают комбайнами и отправляют на переработку.
С 2010-х и особенно в 2020-х площади под лаванду увеличиваются, фермеры вновь высаживают ее в предгорьях Демерджи и долинах у подножия Чатыр-Дага.
Экономика Крыма тесно связана с этим растением. Старейшее предприятие "Крымская Роза", основанное в 1928 году в поселке Научный, продолжает производство эфирных масел и косметики.